Comedy Pet Photo Awards – das sind die lustigsten Haustierfotos 2024

Lustige Tier-Schnappschüsse machen einfach gute Laune. Dank der „Comedy Pet Photo Awards“ gibt es davon nun wieder reichlich. Welt.de zeigt zehn äusserst amüsante Bilder, die es in die engere Auswahl geschafft haben.

Haustiere erwischt man manchmal in den skurrilsten Situationen. Umso besser, wenn man dann die Kamera zur Hand hat. Die Gründer der „Comedy Pet Photo Awards“ geben diesen Fotos eine Plattform und sehen sie als eine „Hommage an all die wunderbaren, pelzigen, gefiederten, schuppigen und behuften Freunde, die uns fit, gesund und in guter Gesellschaft halten.“

Lesen Sie den ganzen Artikel und sehen Sie alle Bilder bei welt.de