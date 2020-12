Coronavirus: Deutschland zieht die Reissleine

Berlin – In Deutschland haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer auf einen weitgehenden Lockdown ab kommendem Mittwoch geeinigt. Nach Angaben des SPIEGEL sollen alle Geschäfte vom 16. Dezember bis 10. Januar schliessen – ausser jene, die den täglichen Bedarf abdecken.

Betriebe, die Körperpflege anbieten, werden geschlossen. Dazu gehören etwa Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoostudios.

Schulen „grundsätzlich“ geschlossen

Für den Zeitraum gelten deutliche Kontakteinschränkungen an den Schulen und Kitas. Kinder sollen „wann immer möglich zu Hause betreut werden“. Daher werden Schulen „grundsätzlich“ geschlossen oder die Präsenzpflicht ausgesetzt. Der Beschluss sieht allerdings Notfallbetreuung und Distanzlernen vor. Analog ist es für Kitas geplant. Für Eltern sollen zusätzliche Möglichkeiten geschaffen werden, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub nehmen zu können.

Private Treffen sind weiterhin auf fünf Personen aus zwei Haushalten zu beschränken, ausgenommen sind Kinder bis zum Alter von 14 Jahren. Eine Ausnahme bilden die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dann ist ein Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen aus dem „engsten Familienkreis“ und deren Kinder bis 14 Jahren erlaubt.

Alkoholverbot in der Öffentlichkeit

Silvester und Neujahr gilt bundesweit ein Versammlungsverbot und ein Feuerwerksverbot auf publikumsträchtigen Plätzen, die von den Kommunen bestimmt werden. Der Verkauf von Böllern und anderer Pyrotechnik ist in diesem Jahr generell verboten. In der Öffentlichkeit gilt ein Alkoholverbot – ebenfalls vom 16. Dezember bis 10. Januar. (mc/pg)