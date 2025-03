Cosmo wächst dank Schlüsselprodukten 2024 weiter

Dublin – Das Spezialitätenpharma-Unternehmen Cosmo hat 2024 einen Gewinnsprung verzeichnet. Der Umsatz hat sich derweil nahezu verdreifacht, wie das Unternehmen bereits Anfang Januar gemeldet hatte. Im laufenden Jahr stellt das Unternehmen weitere Meilensteine in Aussicht.

Getrieben wurde die Umsatz-Entwicklung durch eine Art «Sondereffekt»: Eine einmalige Zahlung des Partners Medtronic sowie Meilensteine in Höhe von 190 Millionen liessen den Umsatz auf 267 Millionen Euro (VJ 93 Mio) in die Höhe schnellen. Alle vorgelegten Zahlen sind noch ungeprüft.

Diese Zahlung zusammen mit einer Änderung der Bilanzierungsgrundsätze wirkte sich auch auf die Gewinnentwicklung aus. So lag das Betriebsergebnis bei 149 Millionen Euro. Für das vorige Jahr 2023 weist das Unternehmen neu einen Betriebsverlust von 1,9 Millionen Euro aus. Auch unter dem Strich resultierte für 2024 mit 133 Millionen Euro ein positiver Nachsteuergewinn. Auch hier weist Cosmo für das Vorjahr 2023 neu einen Verlust von knapp 11 Millionen aus.

Das Unternehmen hat 2024 geänderte Bilanzierungsgrundsätze in Bezug auf die Behandlung interner Entwicklungskosten eingeführt. So wurden die Kosten der klinischen Phase III nicht mehr aktiviert. Infolgedessen enthalten die Betriebsausgaben für 2024 nun 18,6 Millionen an Entwicklungskosten, die zuvor voraussichtlich aktiviert worden wären. Dementsprechend wurden die Zahlen für 2023 neu ausgewiesen, um 10,9 Millionen an Entwicklungskosten einzubeziehen, heisst es dazu erklärend in der Mitteilung.

Die Dividende soll auf 2,05 Euro je Anteilsschein erhöht werden. Für das Vorjahr hatte Cosmo 2,00 Euro ausgeschüttet.

Wie Cosmo berichtet, haben sich die beiden wichtigsten Wachstumsträger Winlevi und GI Genius weiter erfolgreich entwickelt.

Für das Endoskopie-Modul GI Genius etwa zog die Anzahl der installierten Geräte 2024 weiter an. Nachdem die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA die 510(k)-Zulassung für die neueste Generation der Modul-300-Hardware erteilt hat, können die Geräte nun in den USA auf den Markt gebracht werden.

Die Akne-Creme Winlevi war laut Mitteilung im vergangenen Jahr die Nummer 1 der verschreibungspflichtigen topischen Akne-Markenbehandlungen. Gleichzeitig wurde die Marktzulassung in weiteren Ländern wie Australien erteilt. Eine Entscheidung der europäischen Medizinbehörde EMA wird für die erste Hälfte 2025 erwartet.

Mit Blick auf die weitere Geschäftsentwicklung hat Cosmo entschieden, keine Umsatzprognosen mehr für nicht verpartnerte Pipeline-Vermögenswerte, einschliesslich projektbasierter Einnahmen aus Voraus- und Meilensteinzahlungen aus potenziellen Lizenzvereinbarungen abzugeben. Damit erwartet das Unternehmen nun für 2025 einen Gesamtumsatz zwischen 102 und 107 Millionen Euro. Davon dürften 85 bis 90 Millionen auf wiederkehrende Erlöse (Lizenzgebühren und Produktionserlöse) entfallen, was den Angaben zufolge einem Wachstum von 11 – 17 Prozent entspräche. (awp/mc/ps)

Cosmo Pharmaceuticals