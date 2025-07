Das IKRK muss sein Budget für nächstes Jahr um 17 Prozent kürzen

Genf – Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) muss sein Budget erneut kürzen. Die Organisation muss bis 2026 eine Kürzung von 17 Prozent in Kauf nehmen. Es werden Stellen gestrichen.

«Die Gesamtzahl beträgt 17 Prozent», sagte ein Sprecher des IKRK am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA und bestätigte eine Meldung der Zeitung «Le Temps». Gekürzt wird sowohl beim Hauptsitz als auch bei den Regionalzentren und den Operationen.

Das IKRK will seine Einsätze in der Ukraine, im Nahen Osten, in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und auch im Sudan aufrecht erhalten. Es müsse aber gleichzeitig effizienter werden, gemäss seiner 2023 beschlossenen Politik, fügte der Sprecher hinzu.

Der Plan muss im November noch von der Versammlung, dem höchsten Organ der Institution, bestätigt werden. 2023 war das IKRK in Schwierigkeiten geraten und hatte sein Budget von 2,8 auf 2,1 Milliarden Franken gesenkt. 4500 Stellen wurden damals gestrichen. (awp/mc/ps)