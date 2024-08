Das sind die fünf (teils überraschenden) neuen Sportarten bei Olympia

Breaking muss schon wieder gehen, dafür gibt es mehrere Rückkehrer ins olympische Sportprogramm. Auch zwei Neulinge sind mit dabei, einer davon soll grosse Stars anziehen.

Nachdem bei den Spielen in Paris Breaking sein olympisches Debüt gegeben hat, steht bereits heute fest: Eine Zukunft im olympischen Programm wird der Tanzsport zunächst nicht haben. Bei den nächsten Olympischen Spielen in vier Jahren in Los Angeles wird Breaking nicht mehr Teil des offiziellen Programms sein, genau wie nach jetzigem Stand die Boxwettbewerbe. So wie die französischen Gastgeber unbedingt Breaking dabei haben wollten, so wird auch in den USA auf die Vorlieben des Gastgebers eingegangen.

Vor zwei Jahren lud das IOC zahlreiche Verbände ein, für die Aufnahme ins olympische Programm zu werben. Im Oktober 2023 empfahl das Organisationskomitee der Spiele von Los Angeles dann dem IOC die Aufnahme fünf neuer Sportarten, die kurz darauf vom Exekutiv-Komitee des IOC bestätigt und beim IOC-Meeting in Mumbai endgültig beschlossen wurden.

