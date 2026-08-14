Der „Future Investments Circle“ kommt nach Dubai – gemeinsam mit dem AIM-Kongress

Dubai – Future Investments gab heute bekannt, dass seine Leitveranstaltung, der „Future Investments Circle“, am 7. September 2026 im Dubai World Trade Centre gemeinsam mit dem AIM-Kongress stattfinden wird. Nach der ersten Ausgabe der Plattform in Davos während des Weltwirtschaftsforums im Januar 2026 ist die Veranstaltung in Dubai der erste Auftritt des „Circle“ in dieser Region.

Der „Future Investments Circle“ ist eine sorgfältig zusammengestellte Veranstaltung hinter verschlossenen Türen, die private und institutionelle Investoren, Family Offices und Fondsmanager mit den Gründern und Forschern zusammenbringt, die Technologien entwickeln, die das nächste Jahrzehnt prägen werden. Die Veranstaltung richtet sich nicht an ein breites Publikum, sondern an einen ausgewählten Kreis von bis zu 100 Entscheidungsträgern und befindet sich an der Schnittstelle zwischen Deep Tech, Pionierforschung und langfristigen Investitionen.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des AIM Congress statt, einer der weltweit führenden Investitionsplattformen. Die Ausgabe 2026 konzentriert sich auf drei der Sektoren, die derzeit das grösste Kapital auf sich ziehen: die Weltraumwirtschaft, Robotik und Langlebigkeit. Auf dem Programm stehen zwei moderierte Podiumsdiskussionen: „Intelligente Maschinen: Robotik, Autonomie und die Weltraumwirtschaft“ sowie „Die Langlebigkeitsthese: Investitionen in die menschliche Gesundheitsspanne“, wobei letztere das erste Mal ist, dass die Langlebigkeits-Investitionsthese dem Publikum des AIM Congress vorgestellt wird und die Gesundheitsspanne neben Deep Tech als ernstzunehmenden Sektor positioniert.

Bestätigte Referenten

Zu den für die Ausgabe 2026 bestätigten Referenten gehören:

Dr. Alex Aliper – Präsident von Insilico Medicine. Als Pionier der KI in der Arzneimittelforschung hat er als Erster ein mithilfe von KI entwickeltes Medikament in die klinische Testphase am Menschen gebracht und leitet ein Team von mehr als 100 KI-Ingenieuren, das hinter den Plattformen von Insilico für die Zielidentifizierung und generative Chemie steht. Er wurde zu einem der „Top 100 KI-Führungskräfte in der Arzneimittelforschung und im Bereich der fortschrittlichen Gesundheitsversorgung“ gekürt und von Endpoints News als einer der weltweit 20 führenden Biotechnologie-Führungskräfte unter 40 Jahren ausgezeichnet.

– Präsident von Insilico Medicine. Als Pionier der KI in der Arzneimittelforschung hat er als Erster ein mithilfe von KI entwickeltes Medikament in die klinische Testphase am Menschen gebracht und leitet ein Team von mehr als 100 KI-Ingenieuren, das hinter den Plattformen von Insilico für die Zielidentifizierung und generative Chemie steht. Er wurde zu einem der „Top 100 KI-Führungskräfte in der Arzneimittelforschung und im Bereich der fortschrittlichen Gesundheitsversorgung“ gekürt und von Endpoints News als einer der weltweit 20 führenden Biotechnologie-Führungskräfte unter 40 Jahren ausgezeichnet. Dr. Ksenia Butova – Gründerin und CEO von Longevium. Als Ärztin, Unternehmerin und veröffentlichte Autorin mit einem Hintergrund in der Gefässchirurgie und der fortgeschrittenen Langlebigkeitsmedizin, leitet sie ein multidisziplinäres Team von fast 100 Ärzten in drei Kliniken in Dubai und baut ein internationales Modell für präventive, datengestützte Langlebigkeitsmedizin im Nahen Osten auf.

Weitere Referenten für beide Podiumsdiskussionen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.



Zitate

„Nach dem Start des Future Investments Circle in Davos war es ein logischer nächster Schritt, ihn parallel zum AIM-Kongress nach Dubai zu bringen. Die Golfregion hat sich zu einem der dynamischsten Zentren für Kapital im Bereich der Zukunftstechnologien entwickelt, und diese Ausgabe bringt ernsthafte Investoren mit den Gründern zusammen, die das nächste Jahrzehnt prägen werden.“ Marc P. Bernegger, Gründungspartner von Future Investments.

(Future Investments/mc/hfu)

Über Future Investments

Future Investments ist eine Plattform, die globale Investoren mit den Zukunftstechnologien verbindet, die das nächste Jahrzehnt prägen werden – darunter künstliche Intelligenz, die Weltraumwirtschaft, Robotik, Energien der nächsten Generation, synthetische Biologie und Langlebigkeit. Die Leitveranstaltung, der „Future Investments Circle“, fand erstmals im Januar 2026 in Davos während des Weltwirtschaftsforums statt.

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