Swiss verlängert Flugstopp nach Dubai und Tel Aviv

Zürich – Die Fluggesellschaft Swiss verlängert aus Sicherheitsgründen ihren Flugstopp in den Nahen und Mittleren Osten: Nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten fliegt sie bis und mit 15. März nicht, und die israelische Metropole Tel Aviv steuert sie bis einschliesslich 2. April nicht an.

Der Grund für die Flugplanänderungen ist die angespannte Lage in und um den Iran nach den israelisch-US-amerikanischen Angriffen auf das Land und die iranischen Gegenangriffe auf die Golfstaaten, darunter die Emirate, und auf Israel.

Für die Swiss stehe die Sicherheit ihrer Besatzungen und Passagiere jederzeit an erster Stelle, betonte die Fluggesellschaft in einer Mitteilung vom Montag. Vor diesem Hintergrund habe sie entschieden, die Verbindungen vorerst weiterhin nicht durchzuführen. Die Swiss beobachtet die Lage demnach weiterhin aufmerksam und prüft sie laufend gemeinsam mit den zuständigen Behörden in der Schweiz und vor Ort sowie in Abstimmung mit der Lufthansa Group. Sobald es die Sicherheitslage zulasse, würden die Flüge wieder aufgenommen, hiess es.

Betroffene Fluggäste können laut Swiss kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhalten alternativ den vollständigen Ticketpreis zurück. (awp/mc/pg)