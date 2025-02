Deutschland: Ifo-Geschäftsklima stagniert überraschend – Weiter Skepsis

München – Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft bleibt skeptisch. Das Ifo-Geschäftsklima verharrte im Februar auf 85,2 Punkten, wie das Ifo-Institut am Montag in München mitteilte. Volkswirte hatten einen leichten Anstieg auf 85,8 Punkte erwartet. Damit bleibt das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer auf einem langfristig niedrigen Niveau.

Die rund 9.000 vom Ifo-Institut befragten Unternehmen blicken zwar etwas optimistischer auf die künftigen Geschäfte, der Indexwert ist hier etwas gestiegen. Die aktuelle Geschäftslage wurde dagegen schlechter eingeschätzt. «Die Unternehmen waren etwas unzufriedener mit den laufenden Geschäften», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. (awp/mc/ps)