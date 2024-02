Deutschland: Wirtschaftsleistung Ende 2023 geschrumpft

Was auf Flugpassagiere in Deutschland am Donnerstag zukommt

Berlin / Frankfurt – Schon wieder müssen Reisende wegen eines Arbeitskampfs umplanen. Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifstreit der Luftsicherheitsbranche für Donnerstag zu Warnstreiks an rund einem Dutzend Flughäfen aufgerufen. Der Flughafenverband ADV rechnet mit rund 1100 Flugausfällen oder -verspätungen. Betroffen sind demnach rund 200’000 Passagiere. Das müssen Fluggäste nun beachten. Welche Flughäfen sind betroffen?Verdi […]