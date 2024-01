Die beste Lösung für paneuropäische Mautzahlungen

Prag – Ein riesiges System miteinander verbundener Autobahnen macht das Fahren durch Europa zu einem bequemen Erlebnis. Die Zahlung der Mautgebühren in den einzelnen Ländern kann dieses Erlebnis jedoch erheblich erschweren. Auf dem gesamten Kontinent gelten in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Mautregelungen, und es kann schwierig und frustrierend sein, den Überblick zu behalten. Für Spediteure ist es wichtig, die Systeme, Vorschriften und Tarife zu verstehen, wenn sie ihre Routen planen und ihr Tagesgeschäft durchführen.

Aus diesem Grund bietet Eurowag optimierte Lösungen an, um die Mautzahlungen für Ihr gewerbliches Transportunternehmen zu vereinfachen. Mit einer EETS OBU (EVA) von Eurowag müssen sich Ihre Fahrer bei Fahrten durch mehrere Länder keine Gedanken mehr über Mautzahlungen machen. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Eurowag Ihre Lkw mit innovativen Produktangeboten ohne Zwischenhändler auf der Überholspur halten kann.

Mehrere europäische Mautverordnungen stellen eine Herausforderung dar

Die Komplexität der Mautgebühren in europäischen Ländern ist zum grossen Teil auf die vielen verschiedenen Mautsysteme zurückzuführen, die auf dem gesamten Kontinent gelten. Jede Nation hat ihre eigenen Regeln, Tarife und Zahlungsmethoden, und um sich in diesem Flickenteppich von Mautvorschriften zurechtzufinden, ist ein umfassendes Verständnis der damit verbundenen Feinheiten erforderlich.

Selbst wenn Ihr Unternehmen mit den Besonderheiten all dieser Mautsysteme vertraut ist, ändern sie sich häufig. Änderungen der Mautsätze, Straßensperrungen und Aktualisierungen der Vorschriften kommen häufig vor, und der Versuch, mit diesen Änderungen Schritt zu halten, erfordert wertvolle Zeit und Ressourcen, um jedes Detail im Auge zu behalten.

Viele Länder verwenden auch eine Art dynamischer Mautgebühren, um die Nutzung alternativer Routen oder Reisen außerhalb der Hauptverkehrszeiten zu erleichtern. In den meisten Ländern richten sich die Mautgebühren auch nach dem Gewicht und der Anzahl der Achsen eines Fahrzeugs. Eine gute Planung und aktuelle Informationen über die Verkehrslage in Echtzeit sind für Unternehmen, die ihre monatlichen Mautgebühren senken wollen, von entscheidender Bedeutung. So sind Ihre Lkw auch unterwegs und müssen nicht in langen Warteschlangen anstehen, um die Mautgebühren zu entrichten, was die Effizienz Ihrer Flotte erhöht.

Viele Länder, viele verschiedene Systeme

Wie bereits erwähnt, gibt es in ganz Europa verschiedene Mautsysteme, wobei jedes Land seine eigenen Tarife, Vorschriften und Zahlungsmodalitäten anwendet. Die Einhaltung all dieser Systeme auf Ihrer Reise durch Europa erfordert ein gutes Verständnis der einzelnen Systeme.

Es gibt vier grundlegende Arten von Mautsystemen, die derzeit in Europa verwendet werden. Diese sind: offen, geschlossen, Vignette und freier Verkehr.

Offenes System

Beim offenen System werden entweder herkömmliche Mautstellen oder die elektronische Mauterhebung (ETC) verwendet. Das traditionelle System der Mautstellen, bei dem direkt an der Mautstelle gezahlt wird, ist in einigen Ländern immer noch in Gebrauch, wird aber zugunsten neuerer, modernerer Methoden der Mautentrichtung schrittweise abgeschafft.

Das ETC-System ist eine andere Art von offenem System, das manchmal in Verbindung mit traditionellen Mautstellen zu finden ist. Bei diesem System werden elektronische Mautstationen entlang der Strecke eingesetzt, die die Nummernschilder der Fahrzeuge erfassen und dem registrierten Fahrzeughalter in Rechnung stellen. Es macht das Anhalten zur manuellen Barzahlung überflüssig und ist daher schneller und effizienter. Der Mauttarif richtet sich nach der zurückgelegten Strecke und der Fahrzeugkategorie. Auf portugiesischen Mautstraßen gibt es beispielsweise sowohl Fahrspuren für manuelle Zahlungen als auch ETC-Fahrspuren.

Geschlossenes System

Ein geschlossenes System verwendet eine Mautstelle am Anfang der mautpflichtigen Strasse, an der dem Fahrer ein Ticket ausgestellt wird. An der Ausfahrt befindet sich eine weitere Mautstelle, an der das Ticket abgegeben wird und die Mautgebühr anhand der zurückgelegten Strecke sowie anderer Faktoren wie Fahrzeugklasse und benutzten Strassen berechnet wird. Diese Art von System wird derzeit in Polen angewandt.

Vignette System

Das Vignettensystem ist eine weitere Methode der Mauterhebung, die in vielen Ländern eingesetzt wird. Vignetten sind Aufkleber oder digitale Genehmigungen, die im Voraus gekauft und an der Windschutzscheibe eines Fahrzeugs angebracht werden. Sie können für verschiedene Zeitabschnitte erworben werden und sind für einen bestimmten Zeitraum von einem Tag bis zu einem Jahr gültig. Vignetten werden in Luxemburg, Dänemark und Schweden sowie in einigen anderen Ländern verwendet.

Freier-Verkehr-System

Das Free-Flow-System ist die neueste Art von Mautsystem und erfreut sich aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und seines Komforts zunehmender Beliebtheit. Bei einem Free-Flow-System sind die Mautstellen mit elektronischen Erfassungsgeräten ausgestattet, die die Daten jedes durchfahrenden Fahrzeugs aufzeichnen. Um dieses System nutzen zu können, müssen die Lkw mit einer OBU im Fahrerhaus ausgestattet sein, die auf einem Konto registriert ist, über das die Maut berechnet wird.

In einem Free-Flow-System werden die auf bestimmten mautpflichtigen Strassen zurückgelegte Strecke sowie Faktoren wie Achsanzahl, Gesamtgewicht, Schadstoffausstoss des Fahrzeugs und Tageszeit zur Berechnung des fälligen Betrags herangezogen, je nach den spezifischen Vorschriften des mautpflichtigen Landes. Daher kann eine kluge Routenplanung dazu beitragen, mit den richtigen Berechnungen Mautgebühren zu sparen.

In dem Bestreben, diese vielen Mautsysteme zu rationalisieren und zu vereinfachen, hat das Europäische Parlament die Richtlinie 2019/520 erlassen, die den Europäischen Elektronischen Mautdienst (EETS) ermöglicht. Dieser Dienst ermöglicht die Verwendung eines einzigen elektronischen Geräts zur Zahlung der Maut in allen teilnehmenden Ländern und soll ein einheitliches Mautsystem in ganz Europa schaffen. Und Eurowag hat die perfekte EETS-zertifizierte OBU, um alle Ihre Mautzahlungsanforderungen zu vereinfachen.

Eine bequemere Art zu zahlen

Mit einer Eurowag EETS-zertifizierten OBU können Sie Mautgebühren in den meisten europäischen Ländern sowie in mehreren Tunneln und Brücken bezahlen. Erhalten Sie alle Ihre monatlichen Mautzahlungen auf einer einzigen Rechnung, geben Sie Ihren Fahrern die Möglichkeit, Mautgebühren bequem und schnell unterwegs zu bezahlen, und vermeiden Sie es, ihnen Bargeld in verschiedenen Währungen geben zu müssen.

Eurowag hilft aber nicht nur bei der Maut. Wir bieten unseren Enhanced Vehicle Assistant (EVA) an, der unsere Mautlösungen mit einer Reihe leistungsstarker Telematiksoftware für ein optimales Fuhrpark-Management kombiniert. EVA ist sogar kostenlos mit einer integrierten Technologie zur Verhinderung von Tankbetrug ausgestattet und kann helfen, die Kraftstoff- und Wartungskosten um bis zu 20 % zu senken.

Darüber hinaus spricht EVA Ihre Sprache und verfügt über ein großes, farbenfrohes Display sowie einen 24/7-Kundensupport. Mit unserer Eurowag-Tankkarte bieten wir Ihnen sogar die perfekte Möglichkeit zum Bezahlen und Sparen beim Tanken.

Setzen Sie sich mit Eurowag in Verbindung, um zu erfahren, wie Eurowag Flotten jeder Grösse dabei hilft, sich in ganz Europa reibungslos und profitabel zu bewegen. Problemlose Mautzahlungen in ganz Europa. (Eurowag/mc/hfu)