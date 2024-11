Planzer übernimmt italienisches Logistikunternehmen Sifte Berti

Dietikon – Planzer hat in Italien zugekauft. Per Ende Oktober 2024 übernahm der Schweizer Transportunternehmen den Logistik-Dienstleister Sifte Berti.

Mit der Übernahme aller Mitarbeitenden, Fahrzeuge und drei von sieben Standorten in Mailand, Vercelli und Rom erweitert Planzer damit sein Netzwerk und Dienstleistungsportfolio in Italien, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Familienunternehmen Sifte Berti mit Sitz in Mailand wurde den Angaben nach 1969 gegründet und ist spezialisiert auf nationale sowie internationale Transporte und integrierte Logistiklösungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeitende und verfügt über mehr als 40 eigene Fahrzeuge. (awp/mc/pg)