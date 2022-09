«Die Erde als einziger Anteilseigner»: Patagonia will Gewinne für ökologische und soziale Zwecke umverteilen

Los Angeles – Der Gründer und bisherige Besitzer der Outdoor-Firma Patagonia, Yvon Chouinard, hat sein Milliarden-Unternehmen an gemeinnützige Stiftungen übertragen. Damit will der 83-Jährige sein Vermögen für Umweltschutz zur Verfügung stellen. Patagonia will künfitg alle Gewinne, die nicht in das Unternehmen reinvestiert werden, für Umweltzwecke verwenden. Die in den USA ansässige Outdoor-Marke hat dazu zwei neue Unternehmen gegründet, die ihre Aktien halten werden: den Patagonia Purpose Trust und das Holdfast Collective.

Der Trust wird alle stimmberechtigten Aktien des Unternehmens halten. Diejenigen, die den Trust beaufsichtigen, werden abstimmen, um sicherzustellen, dass die Handlungen des Unternehmens mit seinen erklärten Verpflichtungen in Bezug auf die Umwelt und die sozialen Auswirkungen übereinstimmen.

Das Collective hingegen wird alle nicht stimmberechtigten Aktien halten. Es wird gegründet, um alle von Patagonia erwirtschafteten Gewinne, die nicht in das Unternehmen oder seine Wertschöpfungskette reinvestiert werden sollen, in soziale und ökologische Projekte zu leiten. Zu den vorrangigen Themen gehören nach Angaben von Patagonia der Schutz und die Wiederherstellung der Natur und der biologischen Vielfalt. Es wird geschätzt, dass die Projekte, die durch das Kollektiv unterstützt werden, zusammen etwa 100 Millionen Dollar pro Jahr erhalten werden.

Die Erde als einziger Anteilseigner

Während seiner Zeit als Patagonia-Eigentümer gründete Yvon Chouinard die Initiative 1% for the Planet und nahm Patagonia als erstes Unternehmen auf. Heute, 20 Jahre später, haben sich mehr als 5.000 Unternehmen diesem Ansatz angeschlossen. Chouinard erklärte, dass die Entscheidung, noch weiter zu gehen und den Trust und das Kollektiv zu gründen, getroffen wurde, um die Erde als einzigen Anteilseigner des Unternehmens darzustellen. Er sagte auch, dass dies ein Zeichen dafür sei, dass das Unternehmen «zweckorientiert» und nicht «öffentlich» werde.

Er sagte: «Wenn wir eine Hoffnung auf einen blühenden Planeten in 50 Jahren haben wollen, müssen wir alle alles tun, was wir mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen tun können. Als der Wirtschaftsführer, der ich nie sein wollte, leiste ich meinen Beitrag. Anstatt der Natur Werte zu entziehen und sie in Reichtum zu verwandeln, nutzen wir den Reichtum, den Patagonia schafft, um die Quelle zu schützen.

Die beiden Kinder von Chouinard, Claire und Fletcher, werden weiterhin für das Unternehmen arbeiten und für die Überwachung der strategischen Entscheidungen des Kollektivs verantwortlich sein. (mc/pg)

