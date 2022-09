Die grosse Kündigungswelle in den USA

Hamburg – Jeden Monat kündigen laut U.S. Bureau of Labor Statistics über vier Millionen Menschen in den USA ihren Job. Das sind aussergewöhnlich viele, wie der Blick auf die letzten 20 Jahre zeigt. Das Great Resignation genannte Phänomen gibt es bereits seit dem Sommer 2021.

Den bisherigen Höhepunkt erreichte die Kündigungswelle im November 2021 mit 4,5 Millionen Kündigungen. Einer der Hauptgründe für diese Entwicklung scheint zu sein, dass viele Arbeitnehme nicht mehr bereit sind, sich mit den Arbeitsbedingungen abzufinden, die sie vor der Pandemie noch akzeptiert haben.

«Ich glaube, dass die Pandemie viele Menschen dazu veranlasst hat, ihre Arbeit und ihre Prioritäten neu zu bewerten und zu überlegen, was sie tun wollen», so Elise Gould, leitende Ökonomin am Economic Policy Institute, in einer Erklärung gegenüber Business Insider. Besonders betroffen sind Servicejobs wie etwa Fastfood-Restaurants, Megamärkte, Tankstellen, Lagerhäuser und Einzelhandel. Oder wie es die taz wenig prosaisch ausdrückt: alles «was man gemeinhin Scheissjobs nennt». (Statista/mc/pg)