Ehemaliger US-Präsident Jimmy Carter gestorben

Plains – Jimmy Carter, US-Präsident von 1977 bis 1981, ist tot. Der Friedensnobelpreisträger verstarb am Sonntag im Alter von 100 Jahren.

Carter starb am Sonntagnachmittag in seinem Haus in Plains im Bundesstaat Georgia, wie seine Stiftung mitteilte. Den Informationen zufolge schlief er im Beisein seiner Familie friedlich ein. Carter hinterlässt seine vier Kinder, elf Enkel und 14 Grossenkel. «Mein Vater war ein Held, nicht nur für mich, sondern für alle, die an Frieden, Menschenrechte und selbstlose Liebe glauben», zitierte die Stiftung Sohn Chip Carter in ihrer Bekanntmachung.

Der älteste noch lebende ehemalige US-Präsident diente zwischen 1977 und 1981 als 39. Präsident der Vereinigten Staaten. Während seiner Amtszeit galt der Demokrat als glückloser Präsident, trotz mancher Erfolge. Nach seiner Zeit im Weissen Haus baute Carter eine zweite Karriere als Botschafter für Frieden und Menschenrechte auf. 1982 gründete er die regierungsunabhängige Organisation Carter Center. Immer wieder mischte er sich in die Politik seiner Nachfolger ein – und entgegen den Gepflogenheiten kritisierte er auch amtierende Präsidenten, auch den Republikaner und designierten Präsidenten Trump.

Historisches Abkommen zwischen Israel und Ägypten

Carter gelang in seiner Amtszeit in zwei Fällen ein politischer Durchbruch, den bis dahin kein anderer amerikanischer Politiker erreicht hatte. Während seiner Amtszeit stiftete Carter als Vermittler im September 1978 Frieden zwischen Israel und Ägypten. Es war das erste Mal, dass ein solches Abkommen zwischen Israel und einem seiner Nachbarn zustande kam. Als Privatmann verhinderte Carter Anfang Juli 1994 in letzter Minute einen amerikanischen Militärschlag. Er rang dem nordkoreanischen Diktator Kim Il-sung in Pjöngjang doch noch die Zustimmung ab, für die Lieferung moderner Reaktoren auf Atomwaffen zu verzichten. Die Bomber, die der damalige US-Präsident Bill Clinton in Alarmbereitschaft versetzt hatte, blieben am Boden.

Beide Erfolge gelten heute in der Rückschau als zwiespältig. Der israelisch-ägyptische Frieden hat zwar gehalten, aber Carters Ehrgeiz, eine Gesamtlösung für den Nahen Osten zu finden, blieb unerfüllt. Stattdessen wurde er von der iranischen Revolution überrascht. Die Geiselnahme der amerikanischen Diplomaten in Teheran und Carters missglückte Aktion, die Gefangenen durch eine neu aufgestellte Kommandoeinheit zu befreien, waren eine tiefe Demütigung für die USA. Nordkorea wiederum trieb nach Carters Besuch ein geheimes Nuklearprogramm voran und ist heute Atommacht.

Nach seiner Amtszeit gewann Carter weltweit Anerkennung als Vermittler und Helfer in internationalen Konflikten – ob im Nahen Osten, in Nordkorea, Bosnien oder Ruanda. 2002 erhielt er für seine Verdienste den Friedensnobelpreis. (mc/pg)