Ein glanzvolles Jahrzehnt für Sotheby’s

Zürich – Gegen Ende des Jahres 2019 und am Vorabend des Jahres 2020 feiert die internationale Jewellery Division von Sotheby’s zehn Jahre Rekordergebnisse und ein Jahrzehnt, das die Grenzen des Auktionsmarktes für Diamanten und Juwelen neu definiert hat.

Geprägt von einem sich stetig erweiternden, international orientierten Kundenkreis, angetrieben durch die digitale Revolution, haben atemberaubende Schätze beispiellose Preise erzielt: Die zehn wertvollsten Juwelen, die jemals bei Sotheby’s verkauft wurden, kamen in den letzten zehn Jahren unter den Hammer. Diese Stücke wurden an den Auktionsstandorten in Genf, New York und Hongkong angeboten und haben in Sammlungen auf der ganzen Welt ihren neuen Platz gefunden.

Zu den Welt-Auktionsrekorden gehören:

• Rekord für einen Diamanten und jedes Juwel, das auf einer Auktion versteigert wurde – The CTF Pink Star (71.2 Millionen Dollar)

• Rekordpreis pro Karat für einen Diamanten – The Blue Moon of Josephine (4 Millionen Dollar pro Karat)

• Rekord für einen Rubin – The Sunrise Ruby (30.3 Millionen Dollar)

• Rekord für eine Sammlung von königlichen Juwelen – Königliche Juwelen der Bourbon Parma Familie (53.1 Millionen Dollar)

• Rekord für ein antikes Juwel und für eine Naturperle – Königin Marie-Antoinettes Perle (36.2 Millionen Dollar)

