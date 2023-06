Entsetzen in der Golf-Welt: „Ich fühle mich betrogen“

Die aus Saudi-Arabien finanzierte LIV-Serie und die prestigeträchtige PGA Tour bekämpften sich in den vergangenen Jahren zum Teil aufs Schärfste. Nun ist plötzlich alles anders. Viele Profis sind fassungslos.

Nach dem völlig unerwarteten Schulterschluss der PGA Tour und der DP World Tour mit der bislang verfeindeten und aus Saudi-Arabien finanzierten LIV Tour sind Entsetzen und Unverständnis bei vielen Golf-Profis gross. Rory McIlroy und Tiger Woods, bis zuletzt die beiden prominentesten Verteidiger der alten Golf-Welt und der PGA Tour, äusserten sich am Dienstag zwar zunächst nicht – andere dagegen hielten sich mit ihrem Frust und ihrem Ärger nicht gross zurück. PGA-Chef Jay Monahan musste sich in einem Meeting mit Spielern am Rande der Canadian Open in Toronto als Heuchler beschimpfen lassen, wie US-Medien unter Berufung auf Teilnehmer berichteten.

