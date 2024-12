Avolta expandiert mit Gastronomie-Konzepten nach Saudi-Arabien

Basel – Der Reisedetailhändler Avolta expandiert nach Saudi-Arabien. So eröffnet das Unternehmen am King Khalid International Airport in Riad zehn Geschäfte im Gastronomiebereich.

Gemäss der Übereinkunft sollen in den Terminals 1 und 2 zehn Geschäfte auf insgesamt 2125 Quadratmeter betrieben werden, teilte Avolta am Montag mit. Mit der Einführung von internationalen Gastronomie-Konzepten erhalte Avolta am King-Khalid-Flughafen in Riad Zugang zu über 28 Millionen Passagieren pro Jahr.

Die Expansion nach Saudi-Arabien sei ein «wichtiger Meilenstein» in der Expansionsstrategie von Avolta, heisst es weiter. Avolta stärke damit die Präsenz im Nahen Osten. Zudem solle die Zusammenarbeit auch zur Förderung des Tourismus- und Gastgewerbesektors im Land beitragen. Saudi-Arabien will gemäss seiner «Vision 2030» rund 150 Millionen Touristen pro Jahr anziehen. (awp/mc/pg)