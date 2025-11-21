Euronews startet europaweites Nachrichtenformat

Berlin/Brüssel – Der europäische TV-Sender Euronews startet am Montag das neue Nachrichtenformat «Europe Today». Die Sendung soll täglich um 8.00 Uhr erscheinen und von Chefmoderatorin Méabh Mc Mahon und EU-News-Chefin Maria Tadeo präsentiert werden, wie das Unternehmen mitteilte. Ergänzend soll es unter dem gleichen Titel auch einen Newsletter und einen Podcast geben.

Chefredakteur Claus Strunz erklärte, das neue Angebot solle in einer Phase globaler Veränderungen Orientierung bieten. Europa stehe vor wichtigen Entscheidungen, die zunehmend in Brüssel getroffen würden. Euronews wolle «neutral, aber nie langweilig» berichten.

Mehrsprachige Ausstrahlung

«Europe Today» soll auf Englisch verfügbar sein und mit live übersetzten Untertiteln in elf weiteren Sprachen, darunter Deutsch, ausgestrahlt werden. Die Sendung soll im TV sowie auf euronews.com, YouTube und grossen Social-Media-Plattformen zu sehen sein.

Euronews ist ein privates Medienunternehmen mit Sitz in Lyon und einem zentralen Newsroom in Brüssel. Der Sender wurde 1993 von zahlreichen öffentlich-rechtlichen Sendern gegründet, um die europäische Identität und Integration zu stärken. Es gibt Programme in zahlreichen Sprachen, darunter auch Deutsch. Euronews erreicht nach eigenen Angaben 400 Millionen Haushalte in 160 Ländern. (awp/mc/pg)