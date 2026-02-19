Ex-Prinz Andrew verhaftet

London – Die britische Polizei hat den früheren Prinzen Andrew in Zusammenhang mit dessen Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein festgenommen.

Andrew Mountbatten-Windsor wird vorgeworfen, in seiner einstigen Rolle als Handelsbeauftragter vertrauliche Dokumente an Epstein weitergeleitet zu haben. Der 66-Jährige hat sich dazu bislang nicht geäussert.

Die Thames Valley Police bestätigte, dass die Polizei eine Untersuchung wegen Amtsmissbrauchs eingeleitet und einen Mann in den Sechzigern festgenommen habe. Mountbatten-Windsor wurde am Donnerstag 66 Jahre alt. (mc/ps)