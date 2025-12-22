moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Frankreich baut das grösste Kriegsschiff Europas
Politik International

Der Flugzeugträger Charles de Gaulle. (© Marine nationale)
Von moneycab

Paris – Frankreich startet den Bau seines neuen atomar betriebenen Flugzeugträgers. Mit rund 80.000 Tonnen Verdrängung wird er fast doppelt so schwer wie sein Vorgänger «Charles de Gaulle» sein, 310 Meter lang, 85 Meter breit, Platz für 30 Kampfflugzeuge und 2.000 Besatzungsmitglieder bieten.

«In Zeiten von Aggressoren müssen wir stark sein, um gefürchtet zu werden. Ich habe beschlossen, Frankreich mit einem neuen Flugzeugträger auszustatten», zitierten französische Medien Präsident Emmanuel Macron. Der Bau soll bis zu 10 Milliarden Euro kosten. Die Ankündigung machte Macron bei einer Weihnachtsfeier mit rund 900 französischen Soldaten an, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten stationiert sind.

Einsatzbereit ab 2038
Die Indienststellung ist für 2038 geplant, wie Verteidigungsministerin Catherine Vautrin auf X mitteilte. Frankreich ist neben den USA das einzige Land mit einem atomgetriebenen Flugzeugträger. Die «Charles de Gaulle» wurde 2001 in Dienst gestellt. (awp/mc/pg)

