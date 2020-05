Frankreichs Wirtschaftsminister: Renault kämpft ums Überleben

Paris – Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire sieht den Autohersteller Renault in einer schweren Krise. „Renault kämpft um sein Überleben“, sagte Le Maire der Zeitung „Le Figaro“ am Freitag. Der Konzern habe ein staatlich garantiertes Darlehen von fünf Milliarden Euro beantragt, so der Minister.

„Ich habe dieses Darlehen noch nicht unterzeichnet.“ Die Regierung fordere von Renault, „Verpflichtungen in drei Bereichen einzugehen: beim Elektrofahrzeug, beim Respekt gegenüber ihren Zulieferern und bei der Lokalisierung ihrer technologisch fortschrittlichsten Aktivitäten in Frankreich.“

„Dringender Handlungsbedarf“

Le Maire betonte ausserdem, dass Renaults grosse Fabrik Flins im Pariser Grossraum nicht geschlossen werden dürfe. „Dies ist die Position der Regierung und des Staates als Aktionär“, sagte Le Maire am Freitagmorgen dem Sender Europe 1. Man warte nun auf die Vorschläge des Renault-Vorsitzenden. „Es besteht dringender Handlungsbedarf“, warnte er. „Renault kann verschwinden, die grossen Industriehersteller können verschwinden.“ Er habe den Ernst der Krise nie verheimlicht und verheimliche den Ernst der Situation von Renault nicht, so der Minister.

Elektrofahrzeuge als Retter in der Not?

Allerdings wisse er auch, dass Renault über aussergewöhnliche Ressourcen, aussergewöhnliche Technologien, motivierte Mitarbeiter und kompetente Arbeitskräfte verfüge. Seiner Meinung nach kann und wird das Unternehmen wieder auf die Beine kommen, wenn es eine Strategie definiere. Le Maire sieht dabei als richtige Strategie, das Unternehmen zu einem der technologisch fortschrittlichsten Hersteller der Welt zu machen, der bei Elektrofahrzeugen an der Spitze steht.

Schon nach dem Skandal um den früheren Konzernchef Carlos Ghosn war der Hersteller in Turbulenzen geraten. Die Corona-Pandemie und der damit verbundene Absatzeinbruch führten zu der verschärften Krise. Generell sagte Le Maire zu „Le Figaro“: „Ich habe keine Skrupel, unsere Unternehmen zu retten. Welche andere Lösung gibt es? Sich mit Hunderttausenden von Entlassungen und Konkursen abzufinden? Das wäre für unsere Wirtschaft tödlich gewesen.“ (awp/mc/pg)

