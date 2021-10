Friedensnobelpreis für die Journalisten Maria Ressa und Dmitri Muratov

Oslo – Das norwegische Nobelpreiskomitee vergibt den Friedensnobelpreis in diesem Jahr an zwei Personen: Die Journalisten Maria Ressa und Dmitri Muratov werden für ihren Einsatz für Pressefreiheit geehrt.

Sie hätten «mutig» für die Meinungsfreiheit in ihren Ländern gekämpft, sagte die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Berit Reiss-Andersen, am Freitag in Oslo. Die Meinungsfreiheit sei «eine Voraussetzung für Demokratie und dauerhaften Frieden».

Dmitri Muratov habe sich über Jahrzehnte und unter zunehmend schwereren Umständen für die Freiheit der Presse in Russland eingesetzt, hiess es weiter. Er war einer der Gründer der unabhängigen Zeitung «Novaja Gazeta». Trotz der Morde an Journalisten und Drohungen gegen die Zeitung habe Chefredakteur Muratov sich geweigert, die unabhängige Politik der Zeitung aufzugeben. Er habe sich konsequent für die Rechte von Journalisten eingesetzt.

Maria Ressa nutze die Meinungsfreiheit, um Machtmissbrauch, Gewaltanwendung und zunehmenden Autoritarismus in ihrem Heimatland, den Philippinen, aufzudecken. Sie hatte 2012 die investigative Onlineplattform Rappler mitgegründet. Ressa habe sich als eine furchtlose Verteidigerin der Meinungsfreiheit erwiesen, hiess es in Oslo. Rappler berichte kritisch über den tödlichen Krieg gegen Drogen, den der umstrittene Präsident Rodrigo Duterte verfolgt. (mc/ps)