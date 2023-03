Grosse Redekunst aus Italien

Das kriegt nicht jeder hin: Auf diesen Tag vor einem Vierteljahrhundert schuf Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni drei Ausdrücke, die bis heute die deutsche Sprache bereichern.

Es war der 10. März 1998, als ein Italiener in München ein sprachliches Feuerwerk hinlegte, welches – aus heutiger Sicht – in die Reihe grosser Redekunst («Mitbürger! Freunde! Römer!») einzuordnen ist. Längst sind die von Giovanni Trapattoni vor genau 25 Jahren gewählten schwungvollen Formulierungen in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen: «Was erlauben Strunz?», «schwach wie eine Flasche leer», «Ich habe fertig».

