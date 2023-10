Hilti vollendet Übernahme der niederländischen 4PS-Gruppe

Schaan – Der Baugerätehersteller Hilti kann sein Software-Geschäft wie geplant ausbauen. Die Liechtensteiner haben von den Wettbewerbsbehörden grünes Licht für die Übernahme der niederländischen 4PS-Gruppe erhalten.

Somit sei der im Juli 2023 angekündigte Kauf abgeschlossen, teilte Hilti am Donnerstag mit. Wie angekündigt übernehme Hilti alle rund 350 Mitarbeitende einschliesslich des Managements in ihren bestehenden Funktionen. Die drei Inhaber von 4PS sollen im Verwaltungsrat bleiben, um die Integration in den kommenden Jahren zu unterstützen.

4PS ist auf Software für Geschäftsprozesse in der Baubranche spezialisiert. Neben dem Hauptsitz in den Niederlanden habe das Unternehmen Niederlassungen in Grossbritannien, Belgien und Deutschland. Über 70’000 Nutzer haben die Software von 4PS mittlerweile in Gebrauch. Zusammen wollen Hilti und 4PS die digitale Transformation der Bauindustrie vorantreiben. (awp/mc/ps)

