Hochrechnung: Kurz ist klarer Sieger der Wahl in Österreich

Wien – Die konservative ÖVP mit ihrem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz ist der klare Sieger der Parlamentswahl in Österreich. Die ÖVP erreichte am Sonntag laut ersten Hochrechnungen des ORF 37,2 Prozent der Stimmen. Das ist ein Plus von 5,7 Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl 2017.

Auf dem zweiten Platz befindet sich die SPÖ mit 22 Prozent (- 5,0%), auf dem dritten Platz die FPÖ mit 16 Prozent, welche satte rund 10% Wählerstimmen eingebüsst hat. Die Grünen kommen auf 14,3 Prozent, NEOS auf 7,4 Prozent. JETZT erreicht lediglich 1,8 Prozent.

Koalition zwischen ÖVP und Grünen möglich?

Bei einer Schwankungsbreite von derzeit 1,8 Prozent können die Grünen aber die Freiheitlichen noch überholen. Laut der ersten Hochrechnung kommen ÖVP und Grüne mit 51,5 Prozent auf eine Mehrheit – und könnten folglich zusammen eine Regierung stellen. (awp/mc/ps)

