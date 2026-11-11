Huawei bringt LUTERRA® S2 auf den Markt

Palma, Spanien – Huawei gab die Markteinführung von HUAWEI LUTERRA S2 bekannt, einem All-in-One-Energiesystem für Privathaushalte, das einen Hybrid-Wechselrichter, einen Speicher und ein KI-gestütztes Energiemanagement in einer einzigen stapelbaren Einheit vereint. Das LUTERRA S2 ist auf eine einfache Inbetriebnahme ausgelegt und lässt sich innerhalb weniger Minuten installieren und in Betrieb nehmen. Das LUTERRA S2 ist in einphasigen (3–10 kW) und dreiphasigen (5–20 kW) Konfigurationen erhältlich und ist das branchenweit erste All-in-One-Energiesystem für Privathaushalte, das auf der von Huawei entwickelten Full-SiC-Architektur (Siliziumkarbid) basiert und sich durch aussergewöhnliche Effizienz, Leistungsdichte und Zuverlässigkeit auszeichnet.

„Wir freuen uns sehr, HUAWEI LUTERRA S2 vorzustellen, unser All-in-One-Energiesystem der nächsten Generation für Privathaushalte“, sagte Steve Zhang, Präsident des Geschäftsbereichs Distributed PV & BEss bei Huawei. „Durch die Kombination aus Full-SiC-Architektur, KI-gestütztem Energiemanagement und branchenführender Sicherheit ist LUTERRA S2 kleiner, leichter, leiser, sicherer, intelligenter und leistungsstärker als je zuvor.“

Da Solarenergie, Speicherung, E-Auto-Laden und Energieverwaltung im Haushalt immer stärker zusammenwachsen, suchen Hausbesitzer nach Lösungen, die über Leistung und Kapazität hinausgehen und ein höheres Mass an Intelligenz, Effizienz und Sicherheit bieten.

Um diesen sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden, stellt Huawei das HUAWEI LUTERRA S2 vor – ein bahnbrechendes Energiesystem für Privathaushalte, das auf drei tragenden Säulen basiert: Ultimatives Erlebnis, ultimative Intelligenz und ultimative Sicherheit.

Ultimatives Erlebnis: Von der Kerntechnologie zum Alltagserlebnis

LUTERRA S2 vereint hohe Leistungsdichte mit kompaktem Design und liefert eine Leistung der 20-kW-Klasse in einem schlanken Formfaktor. Angetrieben von Huaweis proprietärer Full-SiC-Architektur und ANPC-Topologie erreicht es einen Wirkungsgrad von bis zu 99 %. Integrierte Energieoptimierer ermöglichen eine nutzbare Gesamtenergie von bis zu 5,0 MWh/kWh über die gesamte Lebensdauer sowie eine geplante Lebensdauer von mehr als 15 Jahren.

Über die technische Leistung hinaus ist LUTERRA S2 so konzipiert, dass es sich nahtlos in moderne Wohnräume einfügt. Sein von der Kunst inspiriertes Design, die mit dem Red Dot Award ausgezeichnete Hardware, die App 3.0 und die intelligente, pulsierende Beleuchtung schaffen eine nahtlose Verbindung von Technologie und Lebensstil.

Das branchenweit erste vollständig natürliche Kühlkonzept der 20-kW-Klasse macht externe Lüfter überflüssig und hält das Betriebsgeräusch unter 29 dB.

Ultimative Intelligenz: Von der Automatisierung zur aktiven Entscheidungsfindung

Über die Plattform „AI Energy Management 2.0“ bringt LUTERRA S2 Intelligenz in die Energieplanung, den Betrieb und die Wertoptimierung.

Durch die Einbindung von Wettervorhersagen, Strompreisen, Haushaltslasten und dem Energiestatus koordiniert die Plattform auf intelligente Weise Photovoltaikanlagen, Energiespeicher, das Laden von Elektrofahrzeugen, Wärmepumpen und virtuelle Kraftwerke (VPPs). Diese Koordination maximiert den Wert jeder erzeugten, gespeicherten und verbrauchten Kilowattstunde.

Für Hausbesitzer verwandelt der KI-Assistent komplexes Energiemanagement in einfache, dialogorientierte Interaktionen, sodass Nutzer mühelos fundierte Energieentscheidungen treffen können. Für Installateure vereinfacht die KI-gestützte 3D-Modellierung die Planung und Auslegung, indem sie Dachkonstruktionen und Installationsumgebungen identifiziert. KI-gestützte Diagnosen und Fernunterstützung steigern zudem die Effizienz bei Betrieb und Wartung.

Ultimative Sicherheit: Vom Schutz auf Zellenebene bis zur durchgängigen Sicherheit

Sicherheit ist in jede Ebene des LUTERRA S2 integriert, von den Batteriezellen bis hin zum Betrieb auf Systemebene.

Jede Batteriezelle verfügt über eine unabhängige Schutzisolationsstruktur, unterstützt durch von Huawei entwickelte Sicherheitskomponenten und ein lokalisiertes Design zur Verhinderung der Ausbreitung, um thermische Risiken einzudämmen. Ein intelligentes Rauchkanal-Design ermöglicht gerichteten Druckausgleich, Rauchabzug und Kühlung, während die kontinuierliche Überwachung der AC- und DC-Anschlusstemperaturen eine proaktive Erkennung und den Schutz kritischer Verbindungen gewährleistet.

Das LUTERRA S2 wurde gemäss den relevanten Anforderungen der EU-Batterieverordnung validiert und entspricht wichtigen internationalen Normen, darunter der IEC 63027 AFCI. Es wurde zudem Sicherheitsprüfungen durch den TÜV Rheinland unterzogen, darunter einen Test zum thermischen Durchgehen der Zellen, einen 20-minütigen Brandtest bei 1.000 °C und einen Wasserstoff-Explosionstest mit 20 % Wasserstoffkonzentration sowie eine Validierung gemäss UL 9540A. LUTERRA S2 hat die „Safety Mark“-Zertifizierung der höchsten Stufe vom TÜV Rheinland erhalten, gestützt durch das branchenweit erste Design zur thermischen Isolierung auf Zellenebene, ein Design zur Sicherheitsentlüftung sowie einen Übertemperaturschutz für alle Anschlussklemmen.

Wegweisend für die Zukunft der Energiesysteme im Wohnbereich

LUTERRA S2 ist mehr als nur ein Energiespeichersystem – es vereint intelligente Technologie, eine verbesserte Lebensqualität und nachhaltiges Wohnen. Huawei setzt neue Massstäbe für die nächste Generation von Energiesystemen für Privathaushalte und beschleunigt den Übergang zu einer intelligenteren, nachhaltigeren Zukunft.

Technische Highlights:

Wechselrichter: Bis zu 3 Wechselrichter parallel, max. 60 kW (20×3)

Batterie: Bis zu 48 Batteriepacks parallel, max. 336 kWh (4×4×3×7)

Wirkungsgrad: Maximaler Wirkungsgrad von 99 %

Backup: Notstromumschaltung in unter 10 ms; bis zu 20 kW netzunabhängige Last

Kühlung und Geräuschpegel: Lüfterlose natürliche Kühlung; unter 29 dB

Betriebsbereich: –25 °C bis +60 °C; IP66; Korrosionsschutz bis C5-M

Konnektivität: EEBUS, SG-Ready, OCPP, Modbus-TCP

Sicherheitszertifizierung: Prüfung durch den TÜV Rheinland; UL 9540A; AFCI gemäss IEC 63027

Weitere Informationen finden Sie unter https://solar.huawei.com/en/products/luterra-s2-xl-xm/ (Huawei/mc/ps)