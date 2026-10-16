Huawei engagiert sich gemeinsam mit Kunden und Partnern für ein intelligentes, grünes Europa

Florenz – An der Huawei Connect Europe 2026 hat Huawei sein Engagement für «in Europa, für Europa» durch die Zusammenarbeit mit über 5’000 Ökosystempartnern bekräftigt. Aufbauend auf dem kundenorientierten Kooperationssystem «Huawei + Partners», das das Unternehmen durch jahrelange Innovation und die Unterstützung lokaler Partner entwickelt hat, stellte Huawei offiziell das SCALE-Framework für Europa vor. Dieses Framework zielt darauf ab, den digitalen und grünen Wandel in Europa voranzutreiben und ein intelligentes, grünes Europa zu fördern.

Tausende von Teilnehmenden, darunter Branchenführer, Technologieexperten und Partner aus aller Welt, versammelten sich an der Huawei Connect Europe 2026, um unter dem Motto «Advancing Intelligent & Green Europe» zu erörtern, wie digitale Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) Europas doppelten digitalen und grünen Wandel beschleunigen werden.

David Wang, stellvertretender Verwaltungsratspräsident und rotierender Vorsitzender bei Huawei, sagte in seiner Eröffnungsrede: «Während Europas digitale und grüne Transformation weiter voranschreitet, arbeitet Huawei mit über 5’000 Partnern zusammen, um durch technologische Innovation echte Herausforderungen der Kunden zu lösen. Die intelligente Welt rückt näher – schneller denn je – und Branchen in ganz Europa bereiten sich auf einen grossen Produktivitätssprung vor, angetrieben durch KI und andere fortschrittliche Technologien. Huawei war und bleibt in Europa – für Europa. Gemeinsam mit Kunden und Partnern setzen wir uns für eine offene Zusammenarbeit ein, um Chancen zu nutzen, gemeinsamen Erfolg voranzutreiben und zum Aufbau eines intelligenteren, grüneren Europas beizutragen.“

Aufbau eines kundenorientierten Kooperationssystems «Huawei + Partner» für eine nachhaltige Zukunft in Europa

Leo Chen, Senior Vice President und Leiter des Unternehmensvertriebs bei Huawei, sprach ebenfalls an der Veranstaltung und erläuterte die Strategie des Unternehmens für den europäischen Markt: «Huawei ist in Europa, für Europa. Wir beschäftigen uns intensiv mit den lokalen Kundenbedürfnissen und setzen Technologie in die Tat um, um Europas doppelten Wandel – hin zu mehr Nachhaltigkeit und Digitalisierung – voranzutreiben.»

Chen erklärte weiter, dass Huawei in der Region zwei Schwerpunkte verfolge: die Entwicklung innovativer Produkte und Lösungen, die auf lokale Branchenszenarien zugeschnitten sind, sowie die Stärkung lokaler Partner, damit diese die europäischen Kunden besser bedienen können.

Aufbauend auf dem bestehenden Kooperationssystem «Huawei + Partners» des Unternehmens stellte Huawei an dieser Veranstaltung zusätzlich das SCALE-Framework für Europa vor. Dieses Framework umfasst fünf Schlüsselinitiativen: Szenariobasierte Lösungen, Co-Innovation, Abgestimmtes Marketing, Lokaler Service, gleichbleibende Qualität und Effiziente Zusammenarbeit. Diese Initiativen zielen darauf ab, lokalen Partnern dabei zu helfen, Innovationen rund um die Kundenbedürfnisse zu entwickeln, Huawei-Lösungen einfacher in ihr Angebot zu integrieren und ihre Servicekapazitäten zu verbessern.

Adolfo Urso, der italienische Minister für Unternehmen und «Made in Italy», Eugenio Giani, Präsident der Region Toskana, Italien, und Sara Funaro, Stadtpräsidentin von Florenz, hielten an der Veranstaltung Ansprachen. Zu den weiteren Gästen, die ihre eigenen Einblicke in die europäische «Twin Transition»-Strategie und intelligente Industriepraktiken vorstellten, gehörten: Pierre Francois Rudant, Head of Technology bei Auchan Retail; Federico Ascoli, Head of Platforms im erweiterten Konzernvorstand von Also; Sergio Grassi, Country Manager bei Zeliatech und Chief Revenue Officer für Value, Green und Services der Esprinet Group Italy; sowie Marcel Poser, Mitbegründer von Screening Eagle Technologies. (Huawei/mc)

Huawei Connect Europe 2026