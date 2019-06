Information Builders baut Datenmanagement- und Analytics-Lösungen weiter aus

Information Builders, ein Anbieter von Business-Intelligence (BI)-, Analytics-, Datenintegritäts- und Datenqualitätslösungen, hat seine Datenmanagement- und Analytics-Plattform WebFOCUS aktualisiert und mit innovativen Technologien wie Containerisierung, Real-Time Streaming sowie KI- und Machine-Learning-Modellen weiter ausgebaut. Die wichtigsten Neuerungen im Detail:

WebFOCUS Designer : Das Tool von Information Builders zur Erstellung und gemeinsamen Nutzung verwalteter Inhalte bietet jetzt eine höhere Leistung und eignet sich damit selbst für komplexe, unternehmensweite Anwendungsszenarien. Das aktualisierte Release von WebFOCUS Designer enthält eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die die Erstellung und Bereitstellung interaktiver, reaktionsschneller Analyse-Dashboards vereinfacht. Mit umfangreichen, integrierten und intuitiv einsetzbaren Suchfunktionen können Benutzer Daten schnell auffinden.

: Das Tool von Information Builders zur Erstellung und gemeinsamen Nutzung verwalteter Inhalte bietet jetzt eine höhere Leistung und eignet sich damit selbst für komplexe, unternehmensweite Anwendungsszenarien. Das aktualisierte Release von WebFOCUS Designer enthält eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die die Erstellung und Bereitstellung interaktiver, reaktionsschneller Analyse-Dashboards vereinfacht. Mit umfangreichen, integrierten und intuitiv einsetzbaren Suchfunktionen können Benutzer Daten schnell auffinden. Containerisierung : Information Builders hat seine BI- und Analyse-Technologie in Container verpackt. Durch die Bereitstellung in Docker-Containern und der Verwaltung durch Kubernetes können Unternehmen zukünftige Architekturänderungen, wie beispielsweise eine Migration in die Cloud oder ein Unclouding, einfacher verwalten. Die Containerisierung unterstützt auch die Elastizität und Skalierbarkeit der jeweiligen Umgebung, bewältigt Lastspitzen und ermöglicht die Einrichtung einer cloudbasierten Sandbox als Testumgebung, die Entwickler bei Bedarf On-Premises migrieren können. Auch Partner profitieren von der Containerisierung, indem sie containerisierte Applikationen erstellen, die einfacher zu implementieren und zu replizieren sind und ihr geistiges Eigentum schützen.

: Information Builders hat seine BI- und Analyse-Technologie in Container verpackt. Durch die Bereitstellung in Docker-Containern und der Verwaltung durch Kubernetes können Unternehmen zukünftige Architekturänderungen, wie beispielsweise eine Migration in die Cloud oder ein Unclouding, einfacher verwalten. Die Containerisierung unterstützt auch die Elastizität und Skalierbarkeit der jeweiligen Umgebung, bewältigt Lastspitzen und ermöglicht die Einrichtung einer cloudbasierten Sandbox als Testumgebung, die Entwickler bei Bedarf On-Premises migrieren können. Auch Partner profitieren von der Containerisierung, indem sie containerisierte Applikationen erstellen, die einfacher zu implementieren und zu replizieren sind und ihr geistiges Eigentum schützen. Real-Time Data Streaming und IoT : Information Builders investiert weiterhin in die Bereitstellung entscheidungsrelevanter IoT-Daten, um die Effizienz in Unternehmen zu steigern und Kosten zu reduzieren. Real-Time-Funktionen, wie die Integration von Kafka-basierten Data Streams und die Echtzeitanwendung dieser Daten in der Analytik, gehören zu den Neuerungen, von denen Unternehmen profitieren. Benutzer können nun die Leistungsfähigkeit des IoT und der künstlichen Intelligenz kombinieren, um Warnmeldungen und Dashboards bereitzustellen, die sofortige Reaktionen erfordern sowie nachgelagerte Aktionen und organisatorische Entscheidungen beschleunigen oder automatisieren.

: Information Builders investiert weiterhin in die Bereitstellung entscheidungsrelevanter IoT-Daten, um die Effizienz in Unternehmen zu steigern und Kosten zu reduzieren. Real-Time-Funktionen, wie die Integration von Kafka-basierten Data Streams und die Echtzeitanwendung dieser Daten in der Analytik, gehören zu den Neuerungen, von denen Unternehmen profitieren. Benutzer können nun die Leistungsfähigkeit des IoT und der künstlichen Intelligenz kombinieren, um Warnmeldungen und Dashboards bereitzustellen, die sofortige Reaktionen erfordern sowie nachgelagerte Aktionen und organisatorische Entscheidungen beschleunigen oder automatisieren. Künstliche Intelligenz: Information Builders vereinfacht die Pflege und Bereitstellung von KI- und Machine-Learning-Modellen und ermöglicht Benutzern damit einen einfacheren Zugang zu innovativen Technologien. Vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden Konvergenz von KI und Informationsmanagement arbeitet Information Builders an Lösungen, mit denen Unternehmen riesige Datenmengen analysieren und monetarisieren können.

Analytics in grossem Massstab bietet dem gesamten Unternehmen – unabhängig von Grösse und Standort der Teams – den Zugang zu datengesteuerten Erkenntnissen. Damit ist die Organisation in der Lage, mit ihren Datenbeständen eine höhere Wertschöpfung zu erzielen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Voraussetzung dafür ist die Erschliessung vielfältiger Datentypen und umfangreicher Datenmengen, um die daraus ermittelten Erkenntnisse Entscheidern auf allen Ebenen des Unternehmens bereitzustellen.

Die Lösungen von Information Builders sind so konzipiert, dass sie diesen komplexen Anforderungen gerecht werden und Unternehmen eine hochflexible Datenmanagement- und Analyseplattform bieten, die Stakeholder mit vertrauenswürdigen und relevanten Informationen versorgt. Durch die Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) steigert die Information Builders Cloud diese Flexibilität. Die Unterstützung von Cloud- und Hybrid-Cloud-Architekturen vereinfacht durch vollständig verwaltete End-to-End-Services – einschliesslich umfassender Datenanalyse- und Informationsbereitstellungsfunktionen, Datenintegration und Datenqualität – die Implementierung.

„Im vergangenen Jahr haben wir uns darauf konzentriert, die Bedienung und Implementierung unserer hochskalierbaren, unternehmensweit einsetzbaren Datenmanagement- und Analytics-Lösungen zu vereinfachen. Auf unserer Kundenkonferenz Anfang Juni haben wir Kunden und Partnern die ersten Ergebnisse präsentiert: agilere und planbare Software-Releases, Migrationen und Upgrades, eine klare Produkt-Roadmap und -Vision, die Innovationen wie KI und Machine Learning integriert, sowie eine Cloud-First-Strategie“, erläutert Frank Vella, Chief Executive Officer von Information Builders. „Als kundenorientiertes Unternehmen sind wir mehr denn je bestrebt, den Einsatz unserer Lösungen in den unterschiedlichsten Datenmanagement- und Analytics-Anwendungsszenarien weiter zu vereinfachen und Unternehmen bei der Digitalen Transformation zu unterstützen.“

Über Information Builders

Information Builders bietet eine der branchenweit am besten skalierbaren Lösungen für Datenmanagement und Analytik und unterstützt Unternehmen bei der Operationalisierung und Monetarisierung ihrer Daten, indem die gewonnenen Erkenntnisse ein schnelles und marktgerechtes Handeln erlauben. Die integrierte Plattform von Information Builders für Business Intelligence (BI), Analytics, Datenintegration und Datenqualität – kombiniert mit bewährtem Experten-Know-how – ermöglicht eine schnellere Wertschöpfung bei einem geringeren Risiko. Information Builders ist davon überzeugt, dass Daten und Analytics die zukünftigen Treiber der digitalen Transformation sind. Das Unternehmen verfolgt die klare Strategie, Kunden dabei zu unterstützen, neue Chancen in der vernetzten Welt zu nutzen. Information Builders hat seinen Hauptsitz in New York, verfügt über zahlreiche Niederlassungen weltweit und bleibt eines der grössten, unabhängigen, in Privatbesitz befindlichen Unternehmen in der Softwarebranche.

Weitere Informationen unter http://www.informationbuilders.de.