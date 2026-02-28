Trump: USA haben Angriff gegen Iran begonnen – Präventivschlag Israels

Washington/Teheran/Jerusalem – Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump umfangreiche Angriffe gegen den Iran begonnen. Das sagte der Republikaner in einem Video, das auf seiner Plattform Truth Social veröffentlicht wurde. Vor der Bekanntmachung hatte Israel bereits mitgeteilt, einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet habe.

Ziel sei es, das amerikanische Volk zu verteidigen, indem man die unmittelbare Bedrohung durch die iranische Führung beseitige. US-Streitkräfte führten einen «massiven und andauernden Einsatz durch», um zu verhindern, dass durch diese «radikale Diktatur» die nationalen Sicherheitsinteressen der USA bedroht würden.

Trump: Iran wird nie eine Atomwaffe haben

Trump kündigte an, die Raketen des Irans zu vernichten. «Wir werden ihre Marine vernichten», sagte er weiter. Man werde sicherstellen, dass der Iran keine Atomwaffe haben werde. «Sie werden nie eine Atomwaffe haben», betonte er. Die iranische Führung werde bald lernen, dass man die Stärke der US-Streitkräfte nie herausfordern sollte.

Trump forderte die Revolutionsgarden, iranischen Streitkräfte und Polizeikräfte zudem auf, ihre Waffen niederzulegen. Er stellte in diesem Falle vollständige Immunität in Aussicht. Andernfalls würden sie einem sicheren Tod entgegensehen.

An das iranische Volk gewandt sagte Trump: «Die Stunde eurer Freiheit ist gekommen.» Die Menschen sollten in Sicherheit bleiben und ihre Häuser nicht verlassen. Bomben würden fallen. «Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung.»

Angriffe inmitten neuer Verhandlungen über Atomprogramm

Zuvor hatte Israels Verteidigungsminister Israel Katz mitgeteilt, dass sein Land einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet habe, um Bedrohungen für Israel zu beseitigen.

Wie der israelische Rundfunk berichtet, soll der «Präventivschlag» der Israelis hauptsächlich auf Einrichtungen des iranischen Regimes und Militärs abzielen. Auch der US-Sender CNN und die Nachrichtenagentur AP berichten unter Berufung auf eigene Quellen, Israel nehme vor allem das iranische Militär, Geheimdiensteinrichtungen sowie wichtige Orte der Regierung in den Blick.

Die Angriffe erfolgen inmitten neuer Verhandlungen zwischen den USA und den Iran. Bereits im vergangenen Jahr hatten Washington und Teheran über Irans umstrittenes Atomprogramm verhandelt, ehe Israel den Iran angriff. Die USA schlossen sich den Luftangriffen an und bombardierten zentrale Atomanlagen. Irans Luftstreitkräfte feuerten daraufhin ballistische Raketen auf Israel.

Iran nach Israels Angriff: Wir haben Euch gewarnt

Der Iran hat nach Beginn der Angriffe Israels und seines Verbündeten USA mit drastischen Worten reagiert. «Wir haben Euch gewarnt. Nun habt Ihr einen Weg eingeschlagen, dessen Ausgang nicht mehr in Eurer Hand liegt», sagte der Leiter der Sicherheitskommission, Ebrahim Azizi. Nach Augenzeugenberichten aus der iranischen Hauptstadt Teheran wurde unter anderem die Residenz von Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei getroffen. Er selbst habe sich aber vermutlich in Sicherheit gebracht. Irans Präsident Massud Peseschkian hatte mit einem «umfassenden Krieg» gedroht, sollte Chamenei attackiert werden. (awp/mc/pg)