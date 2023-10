Israel weitet Bodeneinsatz im Gazastreifen aus

Tel Aviv/Gaza – Israels Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Samstag im Gazastreifen mehrere Terroristen der Hamas getötet. Israelische Kampfflugzeuge hätten zudem 150 Ziele angegriffen, teilte das israelische Militär in den sozialen Medien mit.

Darunter seien Tunnel sowie unterirdische Räume und Infrastruktur gewesen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, es seien die heftigsten Luftangriffe seit Kriegsbeginn gewesen.

Die Armee zitierte einen Oberst auf der Plattform X mit den Worten, das israelische Militär setze im Gazastreifen bisher nie gesehene Feuerkraft ein. Brigadegeneral Gilad Keinan von der Luftwaffe sagte, rund einhundert Kampfflugzeuge hätten in der Nacht Hunderte von Geschossen abgeworfen und Hunderte von Hamas-Zielen zerstört: «Das Ziel ist klar: Alles zu zerstören, was mit Hamas zu tun hat.»

Erneuter WHO-Appell für humanitäre Feuerpause im Gazastreifen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Konfliktparteien im Gaza-Krieg erneut zu einer dringend benötigten Feuerpause aufgerufen. Berichte über Bombardierungen in der Nähe grosser Krankenhäuser gäben Anlass zu grosser Sorge. Die WHO bekräftigte, es sei unmöglich, Patienten zu evakuieren, ohne ihr Leben zu gefährden. Kliniken im gesamten Gazastreifen seien aufgrund der bisher Verletzten bereits ausgelastet und könnten den dramatischen Anstieg der Patientenzahlen nicht verkraften, während sie gleichzeitig Tausende von Zivilisten beherbergten, teilte die WHO mit.

UN-Vollversammlung nimmt Resolution zur humanitären Lage in Gaza an

Am Freitagabend hatte die UN-Vollversammlung eine Resolution zur Verbesserung der humanitären Situation und für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen verabschiedet. Das Papier erreichte am Freitag in New York eine notwendige Zweidrittelmehrheit. 120 Länder stimmten dafür, 14 dagegen, 45 enthielten sich. Resolutionen der UN-Vollversammlung sind allerdings nicht rechtlich bindend, sondern gelten als symbolisch. Der mächtigere UN-Sicherheitsrat, dessen Resolutionen bindend sind, war zuvor mehrfach an der Verabschiedung einer Resolution mit humanitärem Fokus zur Situation im Gazastreifen gescheitert.

Die nun verabschiedete Resolution verurteilt unter anderem jegliche Gewalt gegen israelische und palästinensische Zivilisten, fordert die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Zivilisten, die «illegal festgehalten» werden, und verlangt ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen. Ausserdem ruft der Text zu einer «sofortigen dauerhaften und nachhaltigen humanitären Waffenruhe» auf, die zu einer «Einstellung der Feindseligkeiten» führen solle. (awp/mc/pg)