Jessica Alba, Schauspielerin und Gründerin von „The Honest Company“ am Bits & Pretzels

München – Das Festival für Gründer Bits & Pretzels bestätigt Jessica Alba als Keynote Speakerin. Die Konferenz freut sich, die international bekannte Geschäftsfrau, Markenbotschafterin und Schauspielerin auf der Bühne begrüssen zu dürfen.

„Wir haben uns unheimlich über Jessica Albas Zusage gefreut. Mit ihr haben wir eine starke Unternehmerin gewonnen, die mit ihrer Zielstrebigkeit und dem Wunsch nach Veränderung perfekt zu Bits & Pretzels passt.“ sagen Bits & Pretzels-Veranstalter, Andy Bruckschlögl, Dr. Bernd Storm van’s Gravesande und Felix Haas. Die Unternehmerin und Schauspielerin schliesst mit ihrer Rede das Event in München, das vom 29. September bis 1. Oktober 2019 stattfindet.

Von der Schauspielerin zur Unternehmerin

Alba, die vor allem für ihre Rolle in „Dark Angel“ und Hollywood-Blockbustern („Sin City“, „Fantastic Four“) bekannt ist, gründete in 2011 The Honest Company. Das aus Überzeugung gegründete Unternehmen stellt natürliche Pflegeprodukte und Haushaltswaren für eine Vielzahl an Verbrauchern her. Als erklärte Verfechterin von sicheren Babyartikeln, ist Alba die treibende Kraft hinter der Marke. Sie lenkt die Gesamtvision für The Honest Company und kontrolliert das Geschäft in Zusammenarbeit mit CEO Nick Vlahos. Angefangen mit nur 17 Produkten, entwickelte sich das einstige Startup zum Erfolgskonzept mit einem Portfolio aus 100 verschiedenen Produkten der Kategorien Baby, Beauty, Haushalt, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel.

In ihrer Rede stellt die Schauspielerin, aus der vor allem Unternehmerin geworden ist, ihren persönlichen Weg als Gründerin vor. (Bits/mc/hfu)