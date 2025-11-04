Jonathan Bailey zum «Sexiest Man Alive» gekürt

Jährlich kürt das «People»-Magazin den «Sexiest Man Alive». Mit Schauspieler Jonathan Bailey ist der Titelträger erstmals ein offen homosexuell lebender Mann.

Der britische Schauspieler Jonathan Bailey ist für die US-Zeitschrift «People» der «Sexiest Man Alive» des Jahres 2025. TV-Moderator Jimmy Fallon stellte Bailey als Mann mit dem angeblich grössten Sex-Appeal in seiner «Tonight Show» vor. Der Schauspieler sagte, das sei «die Ehre eines Lebens», das Cover der Zeitschrift zu zieren. Witzelnd dankte er Fallon dafür, dass dieser wohl auf den Titel verzichtet habe.

Mit seiner Ernennung schreibt der 37-Jährige Geschichte: Er ist der erste offen homosexuelle Mann, der diesen begehrten Titel erhält.

