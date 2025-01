Katze fliegt dreimal zwischen Australien und Neuseeland hin und her

Die achtjährige Katze Mittens wurde versehentlich Vielflieger. Flughafenpersonal vergass sie im Frachtraum einer Maschine, und so war sie innerhalb von 24 Stunden mehrmals zwischen Australien und Neuseeland unterwegs.

Drei Stunden wartete die Neuseeländerin Margo Neas mit ihrem Sohn nun schon am Flughafen, doch von ihrer acht Jahre alten Katze Mittens gab es keine Spur. Sie hatten am 13. Januar das Flugzeug in Christchurch (Neuseeland) bestiegen und waren nach Melbourne (Australien) geflogen, ihr neues Zuhause. Neas samt Sohn saß im Passagierraum, Mittens in einer Transportbox im Frachtraum, wie vorgeschrieben. Doch nur Neas und ihr Sohn verliessen in Melbourne das Flugzeug.

Sie warteten und warteten, dass man ihnen Mittens aushändigte. Doch dann teilte das Bodenpersonal ihnen mit, dass das Flugzeug nach Neuseeland zurückgekehrt sei – mit Mittens noch an Bord! «Ich fragte, wie das passieren kann! Oh mein Gott», erinnert sich Neas. Offenbar hatte ein Rollstuhl einem Gepäckabfertiger die Sicht auf Mittens’ Käfig versperrt. Deswegen wurde die Katze vergessen.

Was tun?

