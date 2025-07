Swiss-Flugzeug landet wegen Rauchentwicklung in Friedrichshafen

Zürich – Der Swiss Flug LX1413 ist am Montag ausserplanmässig in Friedrichshafen statt in Zürich gelandet. Laut der Fluggesellschaft gab es während des Flugs Probleme mit Fehlermeldungen im Cockpit sowie eine Rauchentwicklung in der Kabine.

Die Landung in Friedrichshafen verlief ereignislos, wie Swiss am Montagnachmittag mitteilte. Das Flugzeug war am Montagmorgen auf dem Weg von Belgrad nach Zürich.

An Bord der Maschine waren 115 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder, wie es bei der Medienstelle von Swiss auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess.

Die Passagiere hätten den Airbus anschliessend über die regulären Treppen verlassen können und sollen mit Bussen nach Zürich gebracht werden. Die Ursache des Vorfalls wird untersucht. (awp/mc/pg)