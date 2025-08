Keller-Sutter «wollte nicht zuhören», behauptet Donald Trump

Keller-Sutter und Parmelin reisen für Zollverhandlungen in die USA

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin haben sich am Dienstag auf den Weg nach Washington gemacht. Die Landesregierung will so kurzfristige Treffen mit den US-Behörden und Gespräche für eine Verbesserung der Zoll-Situation der Schweiz ermöglichen.