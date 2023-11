McLaren Formel 1-Team und Mercedes-Benz verlängern Power Unit-Vertrag bis 2030

Abu Dhabi – Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz beliefert den britischen Formel-1-Rennstall McLaren weiter bis einschliesslich 2030 mit Antriebseinheiten. Die beiden Unternehmen gaben die Verlängerung der Zusammenarbeit am Freitag am Rande des Saisonfinales in Abu Dhabi bekannt.

McLaren fuhr von 1994 bis 2014 schon mal mit Mercedes-Motoren. Seit 2021 ist das Team wieder Partner des Herstellers aus Stuttgart.

«McLaren ist seit 2021 ein harter, aber fairer Gegner, vor allem in der zweiten Hälfte dieser Saison», sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. «Die starken Leistungen von McLaren unterstreichen, wie wichtig eine transparente und gleichwertige Versorgung aller Kundenteams in diesem Sport ist, wenn wir das Ziel von zehn Teams erreichen wollen, die um Podiumsplätze kämpfen können.»

Grosse Änderungen 2026

Von 2026 an tritt eine grosse Regelreform in der Motorsport-Königsklasse in Kraft, die die Antriebseinheiten betrifft. Die Hälfte der Leistung wird dann aus elektronischer Energie gewonnen. Ermöglicht wird dies durch eine höhere elektrische Leistung und eine neu ausbalancierte Performance des Verbrennungsmotors. Insgesamt wird eine maximale Systemleistung von über 1000 PS zur Verfügung stehen.

In den neuen Verbrennungsmotoren kommt 100 % nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz. Er entspricht bei der Herstellung und bei der chemischen Zusammensetzung strengen Nachhaltigkeitskriterien. Dabei wird der Kraftstoffverbrauch insgesamt reduziert. Die elektrischen Systeme des Antriebs wurden leistungsoptimiert. Zum Einsatz kommt ein einziger 350-kW-Elektromotor, fast dreimal so stark wie die derzeitige MGU-K. Für den stärkeren E-Motor muss ein geeignetes Hochleistungsbatteriesystem entwickelt werden. Zudem soll mit hundertprozentig nachhaltigem Treibstoff gefahren werden. (awp/mc/pg)

