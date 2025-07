Oracle Red Bull Racing optimiert weitere Geschäftsabläufe in der Oracle Fusion Cloud Applications Suite

München – Formel 1 ist viel mehr als das, was auf der Strecke passiert. Mit Oracle Fusion Applications für Finanzen, Personalwesen und Customer Experience kann das mehrfache Weltmeisterteam von Oracle Red Bull Racing die Produktivität abseits der Rennstrecke steigern, Kosten senken und die Employee Experience sowie das Fanerlebnis verbessern.

Die Erkenntnisse aus Oracle Cloud und KI-Technologien, helfen Red Bull Racing dabei, das Team zu einem der erfolgreichsten in der Geschichte der Formel 1 zu machen. Dieser Erfolg soll auch abseits der Rennstrecke reproduziert werden. Dafür gilt es, Kosten zu kontrollieren und Abläufe effizient zu verwalten. Deshalb ersetzte Oracle Red Bull Racing einen manuellen, auf Tabellen basierenden Finanzplanungsprozess und implementierte eine einheitliche Übersicht über seine lokalen Geschäftsdaten. Angesichts dieser Herausforderungen entschied sich Oracle Red Bull Racing für Oracle Fusion Applications, um seine Finanz-, Personal- und Customer Experience-Daten auf einer einheitlichen integrierten Cloud-Plattform zu verbinden.

«Da wir eine feste jährliche Kostenobergrenze haben, die wir nicht überschreiten dürfen, müssen wir alle Ressourcen optimal nutzen und unsere Abläufe so effizient wie möglich gestalten», so Matt Cadieux, Chief Information Officer bei Oracle Red Bull Racing. «Mit Oracle Fusion Applications können wir die Vorteile der Cloud und die neuesten Fortschritte in den Bereichen prädiktive, generative und agentische KI nutzen, um unsere Finanzplanungsaktivitäten zu optimieren, geschäftliche Erkenntnisse schneller zu gewinnen und einen höheren Mehrwert sowie mehr Leistung aus unserem Betriebsbudget herauszuholen.»

Mit Oracle Fusion Applications kann Oracle Red Bull Racing die neuesten Cloud- und KI-Services nutzen, um seine Effizienz zu steigern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und schneller auf Veränderungen zu reagieren. Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM), Teil von Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), wird Oracle Red Bull Racing dabei unterstützen, die Transparenz zu erhöhen, die Planung und Budgetierung zu optimieren und die Ressourcenzuweisung zu verbessern. Darüber hinaus wird Oracle Red Bull Racing mit Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) detailliertere Einblicke in die Belegschaft gewinnen, HR-Prozesse und die Gehaltsabrechnung vereinfachen, die Rekrutierung von Talenten optimieren und die Employee Experience verbessern können.

Oracle Red Bull Racing setzt bereits auf Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX), ebenfalls Teil der Oracle Fusion Applications Suite, um durch personalisierte Inhalte, exklusive Prämien für Mitglieder und ein ausgeklügeltes Fan-Treueprogramm näher an seine Fans heranzurücken.

«Geschwindigkeit, Innovation und Effizienz sind für den Erfolg in der Formel 1 unerlässlich», so Steve Miranda, Executive Vice President of Applications Development bei Oracle. «Mit Oracle Fusion Cloud Applications kann Oracle Red Bull Racing kontinuierliche Innovationen und KI-gestützte Automatisierung nutzen, um seine Finanzen und Betriebsabläufe zu optimieren und noch größere Erfolge auf und abseits der Rennstrecke zu erzielen.»

Die Implementierung bei Oracle Red Bull Racing wird von Oracle Customer Success Services (CSS) unterstützt. (Oracle/mc)

