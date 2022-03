Nato wird keine Truppen oder Flugzeuge in die Ukraine bewegen

Lask – Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat eine Beteiligung des Militärbündnisses am Ukraine-Krieg erneut entschieden ausgeschlossen. «Die Nato wird keine Truppen in die Ukraine entsenden oder Flugzeuge in den ukrainischen Luftraum verlegen», sagte der Norweger am Dienstag bei einem Besuch auf dem polnischen Luftwaffenstützpunkt Lask. «Die Nato wird sich nicht an dem Konflikt beteiligen.»

Der polnische Präsident Andrzej Duda bekräftigte: «Wir schicken unsere Flugzeuge nicht, denn das würde eine militärische Einmischung in den Konflikt bedeuten, der sich in der Ukraine abspielt, es würde bedeuten, dass sich die Nato in den Konflikt einschaltet, aber die Nato keine Partei in dem Konflikt ist». Duda verwies darauf, dass man vielseitige Hilfe, vor allem humanitäre Hilfe leiste. «Aber unsere Flugzeuge fliegen momentan nicht in die Ukraine.» (awp/mc/ps)