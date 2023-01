Netflix: Überraschend hohe Abo-Zahlen und Rücktritt von CEO Reed Hastings

Los Gatos – Der Erfolg der Dokumentation «Harry & Meghan» und der Serie «Wednesday» hat Netflix im 4. Quartal einen überraschend starken Kundenzuwachs beschert. Gleichzeitig mit den Zahlen gab Netflix bekannt, dass Mitgründer Reed Hastings als CEO zurücktrete. Er übergebe die Konzernführung an seinen Co-Chef Ted Sarandos und an Greg Peters, der bislang das Tagesgeschäft verantwortete. Hastings wechsle an die Spitze des Verwaltungsrats, schrieb das Unternehmen.

Der Umsatz lag weiteren Angaben zufolge mit einem Plus von 1,9% auf 7,85 Mrd Dollar im Rahmen der Erwartungen. Der Reingewinn brach allerdings auf 55 von 607 Mio Dollar ein.

Die Vorlage der Zahlen war mit der Ankündigung einer abermaligen Veränderung in der Führungsspitze verbunden. Mitgründer Reed Hastings legt sein Amt als Co-Vorstandsvorsitzender nieder, das er bislang zusammen mit Ted Sarandos hatte. Er wird sich etwas vom operativen Geschäft entfernen, spielt aber als VR-Vorsitzender noch immer eine wichtige Rolle. Das Unternehmen beschrieb den abermaligen Wechsel als von langer Hand geplant, «um unseren Nachfolgeprozess zu vervollständigen“.

7,7 Millionen neue Abonnenten

Über das abgelaufene Jahr sagte Netflix: „2022 war ein hartes Jahr, mit einem holprigen Start, aber einem helleren Ende.“ Netflix hat im ersten und im zweiten Quartal ungewöhnliche Rückgänge bei den Abonnentenzahlen erlebt. Im dritten Quartal gab es wieder ein Plus, und die letzten drei Monate liefen noch besser. Netflix gewann 7,7 Millionen zusätzliche Abonnenten und lag damit deutlich über seiner eigenen Prognose von 4,5 Millionen Neukunden. Den grössten Zuwachs gab es in Europa. Global hat Netflix nun insgesamt knapp 231 Millionen Abonnenten. (mc/pg)