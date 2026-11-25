Seoul – Nordkorea hat den Leiter des diplomatischen Büros der Schweiz offenbar zur «Persona non grata» erklärt. Das meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP.

Das Aussenministerium Nordkoreas habe den Leiter des diplomatischen Büros aufgefordert, das Land innert 48 Stunden zu verlassen, schrieb die staatliche Nachrichtenagentur KCNA demnach.

Pak Hyon Su, Generaldirektor der Europa-Abteilung im nordkoreanischen Aussenministeriums, habe Sylvain Astier, den Leiter des Schweizer Büros, einbestellt und ihm ein Memorandum übergeben. Darin werde die Schliessung des Büros verlangt, hiess es laut AFP in der Meldung von KCNA weiter.

Die Ausweisung des Diplomaten erfolge als Reaktion auf Sanktionen, welche die Schweiz gegen das internationale Kinder-Ferienlager Songdowon nahe der östlichen Küstenstadt Wonsan verhängt hatte. Dies sei ein «feindseliger Akt», hiess es seitens der nordkoreanischen Agentur.

Kim Yo Jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, hatte am Dienstag wegen dieser Sanktionen mit der Schliessung des diplomatischen Büros der Schweiz gedroht. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) teilte noch am selben Tag mit, dass diesbezüglich weder die Schweizer Botschaft in Peking noch das Diplomatenbüro in Pjöngjang offiziell kontaktiert worden seien.

Sanktionen wegen deportierter Kinder

Die Schweiz hatte Anfang November das 21. EU-Sanktionspaket gegen Russland übernommen. Die von Pjöngjang kritisierte Massnahme geht auf einen Beschluss des Rats der Europäischen Union von Ende September zurück, der Sanktionen wegen rechtswidriger Deportationen ukrainischer Kinder nach Russland verhängte.

Laut der EU nimmt das betroffene nordkoreanische Kinder-Ferienlager an organisierten Programmen teil, bei denen ukrainische Kinder in Koordination mit Russland aus besetzten Gebieten dorthin verbracht werden, um pro-russische Narrative zu fördern.

Das diplomatische Büro der Schweiz in Pjöngjang, das der Botschaft in Peking untersteht, war während der Covid-19-Pandemie geschlossen worden. Am 19. Oktober nahm es den Betrieb wieder auf. Die Schweiz unterhält seit 1974 diplomatische Beziehungen zu Nordkorea. (awp/mc/ps)