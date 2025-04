Nuggies: Cashback neu gedacht, Geld verdienen durch Umfragen und Partnerangebote

Hamburg – MCANISM, bekannt für digitale Marketinglösungen, erweitert mit Nuggies sein Produktportfolio in den B2C-Markt. Die Plattform ermöglicht Privatpersonen, durch die Teilnahme an Umfragen, Kontoeröffnungen oder Bestellungen attraktive Vergütungen in Form von Geld, Prämien oder Rabatten zu erhalten.

Unternehmen profitieren im Gegenzug von wertvollen Einblicken in das Konsumentenverhalten.

Neue Möglichkeiten für Verbraucher und Unternehmen

Mit Nuggies wird Cashback flexibler und zugänglicher. Nutzer, die sich kostenlos registrieren, haben Zugriff auf verschiedene Aufgaben – von bezahlten Umfragen bis hin zu exklusiven Aktionen mit Partnerunternehmen. Die Vergütung ist im Branchenvergleich attraktiv und direkt nach Ausführung sichtbar, eine Auszahlung erfolgt ab 50 Euro bzw. den entsprechenden gesammelten „Nuggies“. Der Währungskurs verhält sich dabei im 1:1-Prinzip mit dem Euro.

Ein besonderes Highlight: Bereits bei der Registrierung erhalten Nutzer 5 Euro, also Nuggies, geschenkt, um direkt loszulegen. Dank der geplanten mobilen App wird es bald noch einfacher, von überall zu profitieren. Für Unternehmen eröffnet Nuggies einen zusätzlichen Kanal zur gezielten Kundengewinnung – direkt, performancebasiert und ohne Streuverluste.

Gunnar Millitz, CEO von MCANISM, erklärt: „Mit Nuggies schliessen wir die Lücke zwischen klassischem Cashback und datenbasiertem Marketing. Verbraucher profitieren von direkten Vorteilen, während Unternehmen tiefergehende Insights gewinnen – eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“

Die Plattform setzt gezielt auf eine junge, digital affine Zielgruppe und wird hauptsächlich über Instagram und TikTok beworben. Schon in der frühen Testphase verzeichnete Nuggies eine hohe Anmeldequote – trotz bislang zurückhaltender Kommunikationsmaßnahmen.

Nils Rüter, Product Owner bei Nuggies, ergänzt: „Wir haben Nuggies entwickelt, um Cashback smarter und zugänglicher zu machen. Gleichzeitig möchten wir Endverbrauchern eine direkte Bonifikation ermöglichen. Egal ob Umfrage, Bestellung oder Anmeldung – unsere Nutzer profitieren sofort, während Unternehmen unkompliziert neue Zielgruppen erreichen.”