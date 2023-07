Philippe Krief wird zum CEO der Marke Alpine ernannt

Boulogne-Billancourt – Mit Wirkung zum 20. Juli 2023 tritt Philippe Krief die Nachfolge von Laurent Rossi als CEO der Marke Alpine an. Dabei wird er weiterhin seine Aufgaben als Vice President of Engineering and Product Performance für die Marke wahrnehmen, bis eine Nachfolge ernannt ist. Als Mitglied des Renault Group Leadership Teams berichtet Krief an Luca de Meo, CEO der Renault Group.

Laurent Rossi wird sich nun auf Projekte im Rahmen der Transformation der Renault Group konzentrieren.

„Ich möchte Laurent Rossi für seinen unermüdlichen Einsatz in den letzten zwei Jahren an der Spitze von Alpine danken. Laurent hat eine klare und ehrgeizige Strategie für die Marke aufgestellt. Er hat Alpine in die bestmögliche Position gebracht, um unsere langfristigen Ziele für die Marke zu erreichen. Alpine ist nun bereit, in eine neue Phase seiner Entwicklung einzutreten. Philippe weist eine lange Branchenerfahrung auf, grosses technisches Wissen und Führungsqualitäten, die für den Erfolg der Marke, einschliesslich der Einführung der neuen Alpine Modelle ab dem nächsten Jahr, entscheidend sind.“, sagt Luca de Meo, CEO der Renault Group.

Philippe Krief ist Absolvent der Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées und hat für Michelin und die Fiat-Gruppe gearbeitet. Er setzte seine Karriere bei Ferrari und anschliessend bei Maserati fort, wo er als Leiter der Fahrzeugabteilung bzw. als technischer Direktor der Marke Alfa Romeo tätig war. Im Juni 2016 kehrte Philippe Krief als technischer Direktor zu Ferrari zurück. Am 21. Februar 2023 wurde er zum Vice President of Engineering and Product Performance der Marke Alpine ernannt. (Renault/mc/hfu)

