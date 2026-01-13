Pierer Mobility firmiert ab sofort als Bajaj Mobility

Mattinghofen – Pierer Mobility firmiert ab sofort unter dem Namen Bajaj Mobility AG. Die Umbenennung sowie die Verlegung des Firmensitzes von Wels nach Mattighofen seien mit heutigem Datum im Firmenbuch eingetragen worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Beschlossen worden waren die Änderungen auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung im November, nachdem Bajaj die Mehrheit an der Firma übernommen hatte.

Bajaj Mobility ist die Holding-Gesellschaft der KTM-Gruppe mit den Zweiradmarken-Marken KTM, Husqvarna und Gasgas. Im Zuge der im Juni 2025 abgeschlossenen Sanierung hatte Pierer Mobility vom indischen Grossaktionär ein Darlehen von insgesamt 600 Millionen Euro erhalten. (awp/mc/ps)