Boris Pistorius verzichtet auf Kanzler-Kandidatur

Berlin – Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) steht für eine Kanzlerkandidatur nicht zur Verfügung. Dies teilte er über den WhatsApp-Kanal der Partei und in verschiedenen Interviews am Donnerstagabend mit.

Die SPD habe mit Olaf Scholz einen hervorragenden Bundeskanzler, sagte Pistorius. Scholz habe eine schon für normale Zeiten schwierig zu führende Koalition aus drei Parteien durch die vielleicht grösste Krise der letzten Jahrzehnte geführt. Er stehe für Vernunft und Besonnenheit. Das sei in Zeiten wie diesen von besonderer Bedeutung.

Diskussionen um die Kanzlerkandidatur in den vergangenen Wochen haben laut Pistorius für zunehmende Verunsicherung in der SPD und auch für Irritationen bei den Wählerinnen und Wählern gesorgt. Das schade der Partei, der er seit 48 Jahren angehöre. Er selbst habe die Debatte nicht gewollt und sich nicht ins Gespräch gebracht, sagte Pistorius in der Videobotschaft in dem SPD-Whatsapp-Kanal. Man stehe jetzt gemeinsam in der Verantwortung, die Debatte zu beenden. Denn es gehe um viel.

Das Amt des Verteidigungsministers sei für ihn kein Karrieresprungbrett. Es gebe noch viel zu tun. Er werde mit Volldampf für sein Bundestagsmandat kämpfen und sich für die Bundeswehr und die gemeinsame Sicherheit stark machen, betonte Pistorius. Er freue sich auf eine zweite Amtszeit. (mc/pg)