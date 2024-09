AfD gewinnt Landtagswahl in Thüringen – In Sachsen liegt sie knapp hinter der CDU

Erfurt – Die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD ist erstmals in einem deutschen Bundesland stärkste Partei geworden. Laut Berechnungen von ARD und ZDF liegt sie bei der Landtagswahl in Thüringen weit vor den zweitplatzierten Christdemokraten. Diese haben im benachbarten Sachsen die Nase knapp vorn.

Bis 18 Uhr konnten die knapp 1,7 Millionen Wahlberechtigten in Thüringen ihre Stimme abgeben. Laut Prognosen in der ARD gewinnt die AfD deutlich mit 32,8 Prozent vor der CDU. Die Christdemokraten landen mit 23,8 Prozent auf Platz zwei. Die Linke um ihren bisherigen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow landet krachend lediglich auf dem dritten Platz – mit 12,9 Prozent verliert sie mehr als die Hälfte der Stimmen im Vergleich zu 2019. Den Prognosen zufolge liegt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) auf Platz drei mit 15,5 Prozent. Die SPD holt demnach 6,1 Prozent, Grüne (3,3 Prozent) und FDP (1,2 Prozent) schaffen es nicht in den Landtag.

In Sachsen liegt die CDU bei der Landtagswahl knapp vor der AfD. Sie erhielt am Sonntag laut dem Institut Infratest dimap für die ARD 31,8 Prozent. Knapp dahinter folgte demnach die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD mit 30,8 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kam der Prognose zufolge mit 12,0 Prozent auf Platz drei vor der SPD mit 7,5 Prozent. Die Grünen liegen mit 5,2 Prozent nur knapp über der Fünfprozenthürde; die Linke liegt mit 4,2 Prozent ebenso darunter wie die FDP, die in der Prognose nicht gesondert ausgewiesen wurde. (mc/pg)