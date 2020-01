RobecoSAM ernennt Sandra Cafazzo zum Head of Sales Schweiz und Mitglied der Geschäftsleitung

Zürich – RobecoSAM, der seit 25 Jahren exklusiv auf Sustainable Investing fokussierte Investmentspezialist, hat heute die Ernennung von Sandra Cafazzo zum Head of Sales für die Schweiz mit Wirkung vom 1. Februar 2020 bekanntgegeben. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA wird sie zudem Mitglied der Geschäftsleitung von RobecoSAM.

Als of Head of Sales wird Sandra Cafazzo für die Kundenbetreuung, die Neugeschäftsentwicklung und den Ausbau bestehender Beziehungen zu Wholesale- und institutionellen Kunden in der Schweiz und Liechtenstein verantwortlich sein.

Sandra Cafazzo, Head of Sales Schweiz und Mitglied der Geschäftsleitung, RobecoSAM: «Es ist für mich Freude und Privileg zugleich, Teil einer so glaubwürdigen Autorität im Sustainable Investing zu werden. In der Schweiz und Liechtenstein bieten wir unseren Kunden Zugang zu den branchenführenden Quant-, Unternehmensanleihen- und Emerging-Market-Anlagelösungen von Robeco sowie zur einzigartigen Expertise von RobecoSAM. Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Sustainable Investing in allen Kundensegmenten werden wir diese dabei unterstützen, ihre Finanz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.»

Karin van Baardwijk, Vize-Verwaltungsratspräsidentin, RobecoSAM: «Ich freue mich sehr, dass Sandra Cafazzo zu RobecoSAM stossen wird. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und ihrem Verständnis der Kundenbedürfnisse in der Schweiz und Liechtenstein, ist sie die richtige Wahl, um die erfolgreiche Entwicklung von RobecoSAM und Robeco in der Region weiter voranzutreiben.»

Sandra Cafazzo bringt mehr als 16 Jahre Erfahrung im Asset- und Wealth-Management mit und war zuletzt als Senior Vice President bei PIMCO in Zürich tätig, mit Fokus auf Geschäftsentwicklung und Kundenbetreuung für institutionelle Kunden. Zuvor war Frau Cafazzo in unterschiedlichen Positionen bei Merrill Lynch und Wellington Management in London tätig. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei der UBS im Portfoliomanagement, bevor sie in die Anlageberatung wechselte. Frau Cafazzo hat einen MBA von der London Business School, hält die CFA-Zertifizierung und ist Mitglied des Vorstands der CFA Society Schweiz. (RobecoSAM/mc/ps)