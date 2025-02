Rubio: Ukraine und Europa müssen bei echten Verhandlungen dabei sein

Washington – US-Aussenminister Marco Rubio hält eine Beteiligung sowohl der Ukraine als auch der Europäer an Friedensverhandlungen für den Konflikt mit Russland für unerlässlich. «Wenn es echte Verhandlungen gibt – da sind wir noch nicht – aber wenn es dazu kommt, dann muss die Ukraine beteiligt werden, weil sie es sind, die überfallen wurden. Und die Europäer müssen beteiligt werden, weil auch sie Sanktionen gegen Russland und Putin verhängt haben und weil sie zu diesen Bemühungen beigetragen haben», sagte Rubio in einem Interview in der Sendung «Face The Nation» des US-Senders CBS.

«Wir sind noch nicht dort, wirklich nicht, aber hoffentlich werden wir es sein und wir würden alle gerne sehen, wie dieser Krieg endet», so Rubio.

Der US-Aussenminister hält sich gegenwärtig in Israel auf. Er traf sich dort unter anderem mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Rubio reist von dort weiter nach Saudi-Arabien, unter anderem, um sich dort gemeinsam mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem Nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz mit Vertretern Russlands zu treffen.

Rubio sagte in dem Interview nicht, wer der russischen Delegation angehören wird und wann genau das Treffen stattfinden soll.

Bei den Gesprächen in Saudi-Arabien werden weder Vertreter der Ukraine noch der Europäer mit am Tisch sitzen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor im US-Fernsehen gesagt, er werde keine Friedenslösung akzeptieren, an der die Ukraine nicht mitgewirkt habe. Der Präsident forderte darüber hinaus Sicherheitsgarantien von den USA. Ohne diese würden auch die Chancen auf einen Wirtschaftspakt mit den USA – bei dem es unter anderem um den Zugriff auf in der Ukraine lagernde seltene Erden geht – sinken.

Rubio betonte, den Vorgesprächen müssten nun Taten folgen. «Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, ob es ernst ist oder nicht.» Eine einzelnes Telefonat und auch ein einzelnes Treffen werde den Konflikt nicht lösen können. (awp/mc/ps)