Russisch-ukrainische Verhandlungen an Grenze zu Belarus haben begonnen

Minsk – Zwei Delegationen aus Russland und der Ukraine haben an der ukrainisch-belarussischen Grenze Friedensverhandlungen aufgenommen. Der belarussische Aussenminister Wladimir Makej habe die Gespräche eröffnet, meldeten belarussische Staatsmedien sowie die Nachrichtenagentur Reuters.

Die russische Delegation wird angeführt vom Sonderbeauftragten des Kreml, Wladimir Medinski. Zur Delegation gehören zudem Vize-Aussenminister Andrej Rudenko, Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin, der russische Gesandte bei den Verhandlungen der sogenannten Kontaktgruppe, Boris Gryslow, und der Aussenpolitiker Leonid Sluzki.

Die ukrainische Seite führt der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei, David Arachamija, an. Der ukrainischen Delegation gehören ausserdem Verteidigungsminister Olexij Resnikow, Präsidentenberater Mychajlo Podoljak, der stellvertretende Leiter der Delegation der Ukraine in der trilateralen Kontaktgruppe, Andrij Kostin, der Parlamentsabgeordnete Rustem Umjerow und der stellvertretende Aussenminister Mykola Totschyzkyj an.

Die Hoffnung auf zählbare Resultate sind klein. Vor dem Treffen hatte das Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erklärt, das Ziel der Ukraine für die Gespräche sei ein sofortiger Waffenstillstand und der Rückzug der russischen Streitkräfte aus der Ukraine. (mc/pg)