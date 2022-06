Schweiz mit Glanzresultat in UN-Sicherheitsrat gewählt

New York – Die Schweiz nimmt ab 2023 für zwei Jahre Einsitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Sie erhielt bei der Wahl durch die UNO-Generalversammlung 187 von 190 gültigen Stimmen. Lediglich Vietnam erhielt 2019 mit 192 von 193 möglichen Stimmen mehr.

Die Schweiz tritt ein wichtiges Kapitel ihrer Geschichte an. «Der Sitz bringt der Schweiz Glaubwürdigkeit, weil sie zeigen kann, was sie für Frieden und Stabilität leistet,» sagte der Bundespräsident am Mittwochabend (Ortszeit) vor Medienvertretern in New York. Fünf Kandidaten stehen für die fünf Plätze bereit, die dieses Jahr im 15-köpfigen Gremium zu vergeben sind. Gegenkandidaten gibt es keine. Die Wahl war deshalb eine Formsache.

Neue Ideen für den oft blockierten Rat

Die Prioritäten der Schweiz im Rat seien nachhaltiger Frieden, der Klimawandel, die Sicherheit sowie der Schutz der Zivilbevölkerung, sagte Cassis. Zudem wolle die Schweiz die Effizienz des Rates und der Uno insgesamt steigern. «Wenn wir hier etwas vorwärts kommen, ist schon viel geleistet,» sagte der Bundespräsident.

Die Schweiz setzt sich seit langem für eine Reform des Sicherheitsrats ein, da das Gremium durch das Vetorecht der fünf ständigen Mitglieder USA, Russland, China, Frankreich und Grossbritannien sehr oft blockiert ist.

Ukraine-Krise ändert die Uno

Cassis wies darauf hin, dass der Krieg in der Ukraine die Uno verändere. «Wir erleben ein grosses Spannungsfeld in der Aussenpolitik. Die Rückkehr des Krieges in Zentraleuropa ist eine neue Situation. Umso vorsichtiger müssen wir sein, unseren eigenen Weg zu suchen,» sagte der Bundespräsident.

Von der Schweiz werde erwartet, dass sie im Sicherheitsrat so weitermache, wie man sie an der Uno kenne: Indem sie ihre Guten Dienste anbiete, den Dialog fördere und kreativ und innovativ unterwegs sei. (awp/mc/ps)