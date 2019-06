SPIEGEL ONLINE: D-Day vor 75 Jahren – Das Blutbad nebenan

Die Schlacht, in der Hunderttausende starben, begann in ihrer Nachbarschaft: Marguerite und Rémy Cassigneul erlebten 1944 die Landung der Alliierten in der Normandie. Den Strand meidet das Ehepaar seitdem.

Vom Gartenzaun der Cassigneuls aus kann man das Meer riechen. Den Tang, das Salz in der Luft, die leichte Fäulnis, die das Watt ausdünstet, wenn das Meer sich fast bis zum Horizont zurückzieht. Weniger als einen halben Kilometer Luftlinie hinter dem hellblauen Einfamilienhaus von Rémy und Marguerite Cassigneul beginnt der Strand.

